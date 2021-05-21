Из-за травли коллег и режиссера Соловьева Елене Прокловой запретили читать новости

Проклова призналась, что известный артист на съемках фильма развращал ее, 15-летнюю девочку, под предлогом подготовки к поступлению в театральный институт Фото: Михаил ФРОЛОВ

После откровений Елены Прокловой знакомых с ней коллег теперь расспрашивают о сексуальных домогательствах в их индустрии. Реакции разные. Но 67-летняя Елена Игоревна была морально готова ко всем откликам – читает сама, пересказывает дочь, звонят подруги. Свои поддерживают. Но после недавних резких слов режиссера Сергея Соловьева близкие просят Проклову пока не читать новости в интернете. Сейчас Елена Проклова уехала со спектаклем на гастроли. Коллеги Елену Игоревну поддерживают и возмущаются словами Соловьева.

76-летнему Сергею Соловьеву во время интервью RTVI задали вопрос: «Что вы скажете об откровениях Елены Прокловой?» Соловьев засмеялся: «Это – смешная история! Это очень смешно. Недавно моя знакомая актриса по телевизору рассказала, как что-то там с ней… ругательно говорил человек про любовь и заставлял эту актрису у него держать ****. Это было ей отвратительно, поэтому она решила по телевизору рассказать об этом незнакомым людям. Это маразм. По-другому не могу никак отнестись к истории».

После недавних резких слов режиссера Сергея Соловьева близкие просят Проклову пока не читать новости в интернете Фото: Евгения ГУСЕВА

При этом Соловьев отметил, что сам он очень счастлив иметь прекрасную семью: у него с Татьяной Друбич есть дочь Аня, внучки. Режиссер вдруг вспомнил, что после замужества Друбич провоцировала его угрозами посадить в тюрьму – естественно, что это были лишь слова. Напомним, что Татьяна Друбич и Сергей Соловьев работали вместе, когда юной актрисе было всего 14 лет – она снялась у режиссера в картине «Сто дней после детства». А сошлись Друбич и Соловьев позже, поженились же, когда ей было 24 года, а ему 39 лет. В интервью Соловьев заявил, что сейчас относится к своей Тане также, как когда ей было 14 лет. При этом они давно разведены и не живут вместе, поддерживая дружеские отношения.

Елена Проклова тоже в дружеских отношениях с бывшим мужем, однако все ее близкие были шокированы откровениями, прозвучавшими в передаче «Секрет на миллион». Напомним, что Проклова призналась, что известный артист на съемках фильма развращал ее, 15-летнюю девочку, под предлогом подготовки к поступлению в театральный институт. Развратные действия продолжались потом еще несколько лет. И уже после смерти народного артиста заслуженная артистка Елена Проклова сообщила об этих домогательствах. Реакция публики оказалась бурной. Теперь дочь Полина маму оберегает – вот запретила ей читать новости. Подруги Елены Прокловой возмущены словами Соловьева, который просто высмеял признания женщины.

«В мае у Лены работа, а летом она поедет в Сочи — там своя квартира и дом, полно дел. Лена и тут в саду отвлекается – у нее грядок полно. Мы ее убеждаем, что скоро народ переключится обсуждать кого-то еще», - рассказала kp.ru коллега Елены Прокловой. Сама Елена Проклова не жалеет о сказанном, так как считает, что ее откровения могут помочь молодым женщинам, которые подвергаются насилию – спровоцируют их не молчать, рассказывать близким и обличать насильников.