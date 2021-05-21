ПАРТИЯ ДЕЛА представила свою обновленную программу

Константин Бабкин, лидер партии, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президент ассоциации «Росспецмаш»

Стратегия ПАРТИИ ДЕЛА — это, прежде всего, разумная экономическая политика, суть которой сводится к приоритету российского производителя над зарубежным, а также справедливая налоговая и денежно-кредитная политика. Партия исходит из того, что новый подход к производителям, то есть к тем, кто формирует ВВП и бюджет страны, и переоценка роли финансовой системы призваны стимулировать развитие несырьевой экономики, сельского хозяйства, что приведет к созданию новых рабочих мест и росту реальных доходов россиян.

— Обновленная программа партии стала более ориентированной на современные вызовы, которые возникли за последние пять лет. В ней больше конкретных решений в отношении разумной экономической политики, больше внимания экологическим проблемам. Неизменно то, что мы видим огромный потенциал страны, реализация которого связана с реальным сектором экономики, с созданием условий для развития производства. В нашей программе предлагаются конкретные решения: это изменения в налоговой, внешнеторговой, кредитной политике, которые приведут к улучшению состояния общества. Новая редакция программы стала боле конкретной, комплексной и цельной, — сообщил лидер партии, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

Он подчеркнул, что Россия — это не Восток, или Запад, не глобальный источник сырья, а готовая сотрудничать с другими странами самостоятельная цивилизация, в которой на первом месте должны стоять отечественные производители и культурные ценности. И цель, к которой стремится ПАРТИЯ ДЕЛА, — в сохранении этой цивилизационной идентичности, реализации творческого потенциала народа ради процветания страны.

Алексей Лапушкин (слева), Секретарь Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА

Что предлагают?

Отказаться от крена в сторону Запада. В частности, вернуть из-за границы 600 млрд долларов, которые вложены в облигации и займы, и инвестировать их в реальный сектор экономики страны. Пересмотреть вступление России в ВТО. В ПАРТИИ ДЕЛА в этом видят непродуктивный шаг, который поставил наших производителей в невыгодную позицию. Сейчас им нужно дать возможность продавать продукцию по справедливым ценам и защищать их на внешнем и внутреннем рынках. Такой подход позволил бы кратно увеличить производство в сельском хозяйстве и промышленности.

На конференции член Генерального совета ПАРТИИ ДЕЛА, председатель Совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Владимир Гамза сказал о необходимости изменения подходов в кредитно-денежной политике. Он отметил, что в последние 10 лет российский финансовый сектор, в отличие от реального производства, развивался, и «страна превратилась в кубышку». Накоплено 127 трлн рублей денежной массы, но из них всего 20 трлн инвестируются в экономику.

— Центробанк нацелен на сдерживание инфляции, считая ее функцией экономического роста. Но это не так: экономический рост — это функция инвестиций. Будут инвестиции — будет и рост. Вот, например, за последние пять лет наибольший рост экономики (выше 30%) демонстрируют Китай, Португалия и Индия. Но при этом в Португалии инфляция — 4%, а в Индии — 21%. Ну и что, о чем это говорит? А внизу списка по темпам роста — Канада, Россия, Япония. В Японии инфляция за пять лет составила 2,7%, а экономика выросла на 15%. В России инфляция составила 34%, а рост экономики — 17%. Как видим, инфляция не является основой экономического роста. ЦБ надо перестать ориентироваться на нее. Потому что очевидно, что при высоком экономическом росте, в результате финансирования экономики, инфляция может быть высокой. Но при стабильно растущей экономике она просто «подавляется», — сообщил Владимир Гамза.

Владимир Гамза (слева), член Генерального совета ПАРТИИ ДЕЛА, председатель Совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Еще одна инициатива ПАРТИИ ДЕЛА — реформирование налоговой политики. В частности, в программе партии предлагается обложить налогами процесс вывода сырья и денег из России. По мнению Константина Бабкина, переформатировать налоговую систему можно меньше, чем за месяц. Это придало бы импульс развитию не только экономики, но и решило бы многие социальные проблемы.

Кроме того, партия предлагает справедливое распределение налогов в бюджеты — они должны поступать туда, где находится производство, а не юридический адрес компании.

При этом рост поступлений в бюджет должен обеспечиваться за счёт роста производства и количества предприятий-налогоплательщиков, а не за счет повышения налоговых ставок.

Член Генерального совета ПАРТИИ ДЕЛА, президент ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров призвал людей труда объединяться для того, чтобы общими усилиями добиваться от государства изменения существующего экономического курса и выводить страну из кризиса.

— Мы давно знакомы с Константином Бабкиным, и я знаю, как он и его соратники последовательно отстаивают интересы реального сектора экономики и борются за принятие комплекса мер государственной поддержки российского производителя. Это был немаловажный фактор, который нас убедил в том, что промышленникам нужно объединяться, — сказал Самодуров.

Георгий Самодуров, член Генерального совета ПАРТИИ ДЕЛА, президент ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»

Он добавил, что новая редакция программы партии стала более компактной, доступной и понятной, а главная цель, сформулированная в ней, — благополучие России.

— В программе дается целый комплекс предложений по достижению поставленных в программе целей. Это находит поддержку в умах и сердцах людей, работающих на производстве.

Подводя итоги конференции, Константин Бабкин заявил, что ПАРТИЯ ДЕЛА стала важной общественной силой с наработанной стратегией, с которой познакомились миллионы людей.

— Идеи ПАРТИИ ДЕЛА применяются в отдельных секторах экономики и там уже есть победы. И если государство будет опираться на те ценности, которые мы предлагаем, то это приведет к позитивным результатам. И уже приводит. Они, правда, пока носят локальный характер, но я уверен, что по мере роста численности нашей партии, и признания ее идей, мы увидим расцвет нашей страны. Для решения проблем есть все возможности, — отметил Константин Бабкин.