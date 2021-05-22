Зачем России военная база там, где ходят только белые медведи

Кто владеет Арктикой, владеет миром. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

ГИТЛЕРОВЦЫ ОТСЮДА УБЕГАЛИ ЭКСТРЕННО

Взлетная полоса аэродрома на одном из самых северных островов России - на Земле Александры, покрыта плотным слоем льда. Я много раз летала из снежной Москвы в жаркие тропики — Индию, Тайланд. Но из лета (а в Москве в эти дни было +29) в зимнюю стужу — никогда до этого. Очень необычные ощущения.

- Вау, холодно, - воскликнул корреспондент английского телеканала.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да, не жарко. Хотя по местным меркам - практически весна, всего — 10 по Цельсию. Но мощный северный ветер как подует, то до костей.

Мы на высадились в Арктике, где расположен еще и самый северный форпост нашей страны — «Арктический трилистник». Дальше, в 600 километрах только льды и льды - до Северного полюса. Эти места до сих пор не изучены до конца. Буквально в 2015—19 годах было обнаружено еще 40 островов, мысов и бухт! А сколько полярных исследователей в прошлом веке отдали жизни за открытие этих земель...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никогда здесь не жили люди, только полярные медведи и писцы. А в годы Второй Мировой на Земле Александры несколько лет тайно базировались гитлеровские метеорологи. Убегали в 1944 экстренно, так, что даже следы пребывания не успели замести. Вот, собственно, и все, что тут было.

В последние годы, вместе с глобальным потеплением, идет и активное освоение Северного морского пути Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КТО ВЛАДЕЕТ АРКТИКОЙ — ВЛАДЕЕМ МИРОМ

Но в последние годы, вместе с глобальным потеплением, идет и активное освоение Северного морского пути. О своих интересах в Арктике заявляет все больше стран — здесь же огромные залежи углеводородов (до трети мировых запасов!). Похоже, лозунг прошлого столетия «Кто владеет Арктикой, владеет миром» сейчас еще актуальнее. А Россия — одна из ключевых стран в Арктике и географически, и исторически, а Северный морской путь вообще в основном вдоль наших земель и по нашим водам.

Российская военная база "Арктический трилистник" Фото: Министерство обороны РФ

Наши интересы здесь бесспорны и незыблемы.

Потому-то и появились сначала «Северный клевер» на северо-восточном конце страны - Новосибирских островах (75-ты градус северной широты). А после и «Арктический трилистник» (80-й градус) - тактическая группа противовоздушной обороны Северного флота - основного защитника Русской Арктики. В 2018 сюда заселились военные.

Российские журналисты уже бывали у них в гостях. А вот иностранные — впервые.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В рамках демонстрации открытости Вооружённых Сил России, - объявил представитель Минобороны. - 30 человек из Франции, Испании, Японии, Китая, Великобритании...

Иностранцы? Они ходили притихшие и слегка ошарашенные такой небывалой возможностью. А я... Я летела на «Трилистник» как на Родину, на которой ни разу не была. Потому что эту базу строил мой папа. Помню как он уехал буквально неизвестно куда, несколько месяцев мы даже не знали как он, связи-то никакой. А после вернулся уставший и довольный. Но рассказывал только про льды и белых медведей. Тогда я еще подумала, что обязательно должна там побывать. И вот, все случилось

ЗАБОР ОТ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ

Первым в бесконечных снегах я наткнулась на береговой ракетный комплекс «Бастион». Я много раз видела его в Москве, на Красной площади. Да и все видели, кто смотрел Парад. Но здесь, на настоящей службе эти машины выглядели особенно мощно и основательно.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военные устроили для нас демонстрацию возможностей. Нет, ракеты не запускали. Но установку развернули. Иностранцы тут же понеслись записывать на фоне «Бастиона» свои репортажей. Под гул тяжелой техники на всех языка мира неслось: «Дальность поражения 400 километров...».

- Боевые машины отлично зарекомендовали себя в экстремально-низких температурах, - докладывал командир тактической группы Балабег Эминов.

береговой ракетный комплекс «Бастион» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А я, честно скажу, почти всю демонстрацию пропустила. Смотрела завороженно, как медленно ползет ледокол, пробивая себе дорогу по скованному Ледовитому океану. А кругом айсберги бирюзового цвета... Если бы не пронизывающий насквозь холод, могла бы смотреть на это, кажется, до самой Полярной ночи.

Следующая точка — радиолокационная рота. С нее то, собственно, и начиналось строительство на острове. Сейчас и корпуса — длинные дома на сваях, и все шарообразные, огромные антенны - обнесены забором.

- От кого? От шпионов? - удивляюсь я.

- Шпионы сюда не доберутся, - смеется офицер арктических войск. - От белых медведей! Здесь проходят пути их миграции и очень они любили заглянуть в гости.

Белые медведи только на фото выглядят милыми. На самом деле грозный хищник, который способен разодрать жертву за секунду.

- Мы медведей не трогаем, они тут хозяева, мы гости. На «Арктическом трилистнике» работают ученые Русского географического общества, которые подробно изучают их популяции. Мы же просто отпугиваем их светошумовыми гранатами. У меня лично для этих целей всегда с собой дудука, как у футбольных фанатов.

Огромный стеклянный купол соединен переходами с тремя огромными, шарообразными корпусами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДАЛЕКО СИДИМ, НО ВЫСОКОГО ГЛЯДИМ

Командир радиолокационной роты Иван Глущенко, молодой, улыбчивый парень. Сам родом из Ставрополя, на Земле Александры уже третий год.

- Учения НАТО в этом регионе идут регулярно. На радарах мы часто видим их самолеты-разведчики, - говорит Иван. - Вот буквально вчера 40 минут сопровождали такой. Мы все видим, никто не останется незамеченным.

Иностранные корреспонденты пошли в атаку за подробностями. Комроты держался как северная скала - неколебимо. А я просто спросила: «Что передать родным?»

- Чтоб ждали, - оттаял он. - Скоро приеду.

Таких условий службы на материке мало где найдешь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ В АРКТИЧЕСКОЙ ПУСТЫНЕ

И вот наконец-то - мы заходим в сам «Арктический трилистник»! Внутри тепло и очень чисто, не смотря на то, что это чисто мужское царство — ни одной женщины здесь не служит. Я много в своей жизни видела военных частей — но эта какая-то совершенно особенная. Огромный стеклянный купол соединен переходами с тремя огромными, шарообразными корпусами. Внутри - и спортзал не хуже, чем в модном фитнесс-клубе в Москве, и сауна с купелью, и бильярдная. И медчасть с лазаретом и даже стоматологическим кабинетом. Просто санаторий какой-то.

Внутри тепло и очень чисто, не смотря на то, что это чисто мужское царство — ни одной женщины здесь не служит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У вас даже пляж есть, - говорю я в шутку, показывания в окно на берег Ледовитого.

- Да уж, - смеются военные.

Сауна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот интернета и мобильной связи нет. Только служебный телефон. В комнатах (казарм в «Трилистнике» нет), у многих на тумбочках фото из дома.

Спортзал не хуже, чем в модном фитнесс-клубе в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Все объекты комплекса связаны между собой без выхода личного состава на улицу, - рассказывает начальник штаба ВВС и ПВО Северного флота генерал Игорь Чуркин. - Это комплекс замкнутого цикла. Аэродром, на котором вы приземлились, сдан в прошлом году. Длинна взлетно-посадочной полосы 3500 метров - позволяет принимать все классы воздушных судов. Два месяца назад отсюда в испытательных целях взлетели два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31. И прошли точку Северного полюса.

Просто санаторий какой-то Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Кормят военных теперь не одной сплошной гречкой с тушенкой (в столовую, как вы понимаете, нас тоже пустили и даже угостили). Я уже говорила, что на военной базе нет ни одной женщины, так что кухней тут тоже заведуют мужчины. А готовят они, как я еще раз убедилась, лучше женщин. Шикарная солянка! Вкуснейший винегрет! А пирожки с рыбой? Очень вкусно.

На военной базе нет ни одной женщины, так что кухней тут тоже заведуют мужчины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вас всегда так кормят? Или ради нас показательно наготовили? - спрашиваю у военных.

- Всегда! Всегда!

Предвосхищая вопрос — тут нет никакого алкоголя. На «Арктическом трилистнике» строгий сухой закон.

- Мы спортом занимаемся. Вечером и утром, в нерабочее время все снаряды заняты. Ну и телевизор, тут все федеральные каналы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не скучно?

- Нет! Работы много.

Как выяснилось, бывают случаи, когда контрактники все-таки не выдерживают морозов и изоляции от внешнего мира, просятся на материк. Но после … просятся уже обратно.

- Таких условий службы на материке мало где найдешь, - говорит командир тактический группы Балабег Эминов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все военные согласно кивают.

Но долго гулять по Земле Александры нам не довелось. Как говорят военные: «Это Арктика, тут возможно 200 вариантов». Резко поднялся ветер и если не вылететь с острова сейчас, то можно остаться на долгие дни или даже недели. Видели бы вы, как со скоростью звука нас усадили в самолет! Я глазом не успела моргнуть — уже в небе. Военные, что тут скажешь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве нас ждала жара. Удивительная у нас все-таки страна, на одном конце — тропики, на другом — метровые льды и стужа. Но все ее границы — даже самые северные, где ходят только белые медведи, в надежных руках.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Справка «КП»:

«Арктический трилистник»

Это единственный в мире объект капитального строительства на 80-м градусе Северной широты. Автономность комплекса позволяет обеспечивать комфортное проживание группы до 150 человек в течении 1,5 лет. Комплекс не наносит никакого ущерба окружающей среде. Работает по замкнутому циклу.

Как устроена база. Графика: Наиль Валиулин и Дмитрий Полухин

Его можно сравнить только с космической станцией!

Наши интересы здесь бесспорны и незыблемы Фото: ТАСС

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