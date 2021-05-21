Муж Татьяны Проценко о последних днях жизни актрисы: "Ковид нанес удар исподтишка"

19 мая не стало актрисы Татьяны Проценко, которая сыграла Мальвину в детском фильме "Приключения Буратино". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19 мая не стало актрисы, которая сыграла Мальвину в детском фильме "Приключения Буратино".

53 года ей было отмерено судьбой. После "Приключений Баратино" она больше не снималась в кино, но мы помним шестилетнюю Таню Проценко, ее замечательную улыбку, ее непосредственную игру, ее девочку с голубыми волосами, про которую пел грустный Пьеро: «Не страшна мне ангина, не нужна мне малина, не боюсь я совсем ничего, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина обожала меня одного».

Журналисты радио "Комсомольская правда" дозвонились мужу Татьяны Проценко Алексею Войтюку.

- Спасибо всем, кто старается нас поддержать, помнят Танечку. О ней всегда хорошо отзывались люди, - сказал Алексей Войтюк на радио «Комсомольская правда».- Я не слышал, чтобы и она о ком-то говорила плохо, потому что человек она открытый, легкий, очень любила жизнь во всех ее проявлениях, любила водить автомобиль. Она умела это делать так, чтобы всем было комфортно. Слушали радио, пели песни. Она была очень легким человеком.

- Татьяна не скрывала, что она борется с онкологией, говорила, что болезнь отступила - и вдруг ее смерть. Что случилось, внезапное обострение?

- Борьба была долгой, мы боролись почти три года с переменным успехом. Были разные периоды - и ремиссия, и более тяжелые. Но, к сожалению, где-то в апреле началось очередное ухудшение и, может быть, она бы с ним справилась, но вот ковид злосчастный, удар какой-то исподтишка нанес, и организм, ослабленный химией, не справился. Танечка, когда боролась с болезнью, помогала людям, которые в похожей ситуации находятся, со словами поддержки ко всем обращалась. В том числе на радио "Комсомольская правда". Она приходила на эфиры, из дома их вела. И то, что она ушла в пасхальные дни, символично. Двери рая открыты, я думаю, что она сейчас в раю. Оттуда будет продолжать нам помогать. Будет нашим ангелом-хранителем.

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