В России изменилось оформление больничных, декретных и других пособий

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Эти новшества касаются всех работодателей нашей страны и работников, застрахованных в Фонде социального страхования (ФСС РФ). 2 мая 2021 г. вступил в силу новый приказ ФСС РФ «Об утверждении форм документов, применяемых для назначения и выплаты в 2021 г. ...».

Изменения затронут выплаты:

• пособия по временной нетрудоспособности (по заболеванию, травме, уходу за больным ребенком и др.);

• пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием;

• иные выплаты и возмещения расходов страхователей в 2021 г.

Все вышеперечисленные пособия выплачиваются из Фонда социального страхования РФ. Согласно приказу со 2 мая для их назначения и выплаты в 2021 г. будут применяться новые формы и порядки заполнения. Речь, например, идет о таких документах, как «форма заявления о перерасчете ранее назначенного пособия», «форма заявления о возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности», «форма извещения о внесении исправлений в листок нетрудоспособности» и др. При этом действовавшие ранее приказы Фонда от 24.11.2017 № 578 и от 24.11.2017 № 579 признаны утратившими силу.

Как уточняют в Фонде социального страхования РФ, теперь работник будет только один раз подавать работодателю сведения о себе для расчета и перечисления выплат. В дальнейшем при наступлении страховых случаев данные сведения уже не требуются. За исключением тех случаев, когда необходимо внести в них изменения. Например, при смене фамилии или реквизитов для перечисления средств.

Если работник подавал ранее работодателю заявление о выплате по форме, утвержденной приказом Фонда от 24.11.2017 № 578 и никаких изменений в этих сведениях не произошло, по мнению Фонда, подавать новое заявление (по форме, утвержденной приказом Фонда от 04.02.2021 № 26) также необязательно.