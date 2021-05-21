В Ленинградской области началось строительство крупнейшего в России комплекса по переработке газа

В торжественной церемонии приняли участие зампред правительства РФ Александр Новак, губернатор Александр Дрозденко, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и генеральный директор АО «РусГазДобыча» Константин Махов. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Усть-Луге Ленинградской области 21 мая началось строительство нового предприятия по переработке природного газа. Совместный проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» представляет собой уникальный кластер, объединяющий и газопереработку, и газохимию, и сжижение природного газа. Завод в Усть-Луге станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы.

В торжественной церемонии, давшей старт началу строительства, приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и генеральный директор АО «РусГазДобыча» Константин Махов. На площадке будущего предприятия символично забили семь свай. Планируется, что к строительству комплекса в Усть-Луге привлекут 35 тысяч специалистов из России, США, Германии, Турции и Китая.

Как подчеркнул зампред правительства РФ Александр Новак, закладка нового комплекса – знаковое событие для всей российской энергетики. Благодаря реализации этого проекта Россия сможет занять стратегическую позицию на международном энергетическом рынке.

- Это торжественный день не только для Ленинградской области, но и для всей России, - отметил губернатор Александр Дрозденко. - Проект, который будет реализован здесь, даст рост экономки Ленинградской области, «Газпрома» и России. Самое главное, это хорошие поступления в бюджет, новые рабочие места, это новая экономика, это новые технологии.

Ежегодно комплекс в Усть-Луге будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа, выпускать 13 миллионов тонн сжиженного природного газа, а также производить этан- и сжиженные углеводородные газы. Предприятие будет поставлять этан на технологически связанный газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 миллионов тонн полимеров в год. Действующие долгосрочные договоры гарантируют, что комплекс будет обеспечен сырьем не менее чем на 20 лет.

По словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, на предприятии будет создано 5 тысяч новых рабочих мест. Для подготовки высококвалифицированных специалистов будут разработаны специальные обучающие программы.

- Рассчитываем, что в перспективе большая часть сотрудников комплекса будут подготовлены нами, - рассказал генеральный директор «Русгаздобычи» Константин Махов. - Сегодня совместно с Ленинградской областью мы разрабатываем различные варианты обучающих программ профессиональной подготовки. У нас будет самое высокотехнологичное автоматизированное производство, где будут работать люди с хорошим образованием.

Одновременно со строительством предприятия начнется и возведение жилья для его будущих работников. При участии госкорпорации ВЭБ.PФ инвестор создает жилой микрорайон с социальной и коммунальной инфраструктурой в городе Кингисепп для сотрудников комплекса и их семей. Новый газохимический комплекс даст толчок развитию и других сфер экономики. Сейчас власти региона работают над созданием особой экономической зоны на территории Усть-Лужского сельского поселения.