Артур Чилингаров: Ну, мы полетим все-таки на дрейфующую станцию, вы не волнуйтесь!

Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент Межрегиональной общественной Ассоциации полярников, депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Артур Николаевич, здравствуйте, это полярник Гамов вам звонит.

- Ну, мы полетим все-таки на дрейфующую станцию (Дрейфующая - научно-исследовательская станция, которую создают прямо на льдах, дрейфующих, то есть, находящихся в движении, - в глубоководной части Северного Ледовитого океана. - А.Г.), вы не волнуйтесь!

- Значит, мы вместе с Владимиром Веленгуриным, которому вы, как и мне, тоже присвоили звание полярника (за арктическую командировку в Нарьян-Мар в 27-градусный мороз в марте этого года.)Мы поздравляем вас с нашим общим профессиональным праздником.

- Ну, хорошо проходит он по стране. Вы будете, придете сегодня на заседание совета полярников?

- О, мы, наверное, не успеем. Куча редакционных заданий. Но вы можете наши поздравления полярные принять вот сейчас?

- В смысле - принять?

А - вот: дорогой Артур Николаевич, мы поздравляем вас и всех полярников с нашим общим праздником!

- Взаимно, Саша и Володя!

- Владимир Путин в своем поздравлении сказал: «Этот профессиональный праздник посвящен смелым, отважным, преданным своему делу людям, которые внесли вклад в исследование и освоение полярных территорий - ученым, метеорологам, геологам, летчикам, морякам, строителям, представителям других специальностей. Мы по праву гордимся результатами этой напряженной самоотверженной работы». А вы бы что - в ответ президенту?

- А мы благодарим за поддержку. Сегодня руководство страны активно занимается Арктикой. И, я так понимаю, что меняется Арктика на глазах, и я очень счастлив, что дожил до этих дней. И создаётся много новых арктических структур. Поэтому, жалко, что вы не с нами сегодня.

- Ну, я сейчас позвоню Веленгурину. Может, он к вам заглянет?

- У нас здесь - зал. Проводится заседание союза полярников России, полтора часа, а потом концерт и фуршет.

- Ага. А вы там… вы чего-то нам вручать должны или просто - на словах

- А я не знаю -(у кого-то спрашивает. - A. Г.) мы что-то вручать «Комсомолке»должны? Должны? Хорошо!

- Ладно, все, договорились, с праздником ещё раз вас.

- Хорошо. Давай...Ждём.

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