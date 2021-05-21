Глава Роспотребнадзора оценила, насколько опасен индийский штамм коронавируса, завезенный в Россию

Глава Роспотребнадзора отметила, что в Индии появились три новых варианта коронавируса и один из них сильно изменился Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация по новой коронавирусной инфекции сейчас стабильная, считает глава Роспотребнадзора. В стране заражаемость коронавирусом идет на спад. Анна Попова отметила, что чаще всего люди могут подцепить инфекцию в транспорте и у себя дома, от уже заразившихся родственников. Сейчас это в основном люди старше 50 лет, а вот среди молодежи и детей ковидных пациентов немного. Такая эпидемическая ситуация благоприятна для того, чтобы привиться от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в Индии появились три новых варианта коронавируса и один из них сильно изменился. Эта мутация требуют серьезного изучения. Однако в Россию этот самый измененный вариант индийского вируса не попал, а российские вакцины успешно работают против всех новых штаммов.

- Пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли. Но надо прививаться, ничего не опасаясь. Стоит отметить, что наши тесты обнаруживают все варианты существующих на сегодня вариантов коронавируса, - подчеркнула Анна Попова.

Всего в России выявлено более 550-ти штаммов коронавируса, в их числе британский вариант, десятки разновидностей южноафриканского. Больше десяти человек подхватили индийский штамм, но не в самой мутировавшей его версии.

Кроме того сейчас в России создается санитарный щит, который в будущем позволит нам переживать любую эпидемию без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни. Для этого наладят новый санитарный и карантинный контроль на границе, пройдет работа над созданием быстрых тестов.

- Новый тест от любой новой инфекции за четыре дня — это задача, которую мы должны решить очень быстро, - сказала в заключении Анна Попова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как прививка от коронавируса может повлиять на результаты анализов крови

Читателей «КП» консультируют эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (подробности)