Россия сыграла с Чехией первый матч на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Наши выиграли первый матч на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Итог стартового поединка с Чехией - победа 4:3! Но для того, чтобы одержать победу над сложным соперником, пришлось немало постараться и - немало понервничать. Поскольку трижды наши выходили вперед, чехи нас трижды догоняли. Но за 19 секунд до конца матча при счете 3:3 на табло россияне вышли в четвертый раз вперед в этой игре - отличился Михаил Григоренко. И догнать сборная Чехии наших уже не смогла - было слишком уж поздно.

Тренерский штаб сборной России следит за игрой. Фото: REUTERS

Команды были равны по силам друг другу в этой встрече. О чем говорит ход поединка. Первый период - 1:1. После второго периода на табло горели уже 2:2, вновь хоккеисты обменялись заброшенными шайбами.

Скамейка запасных сборной Чехии. Фото: REUTERS

Точные броски в этом поединке у сборной России произвели: Антон Бурдасов (5-я минута), Артем Швец-Роговой (36), Александр Барабанов (46) и Михаил Григоренко (60). В составе сборной Чехии шайбы на счету Якуба Флека (10), Якуба Враны (38) и Доминика Кубалика (58).

Поединок с Чехией выдался очень боевым. Фото: REUTERS

Отметим, что сборная России на этом турнире из-за санкций CAS официально играет как команда "Олимпийского комитета России". А в честь побед россиян после окончания поединков будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Три раза в матче сборная России выходила вперед. И трижды наших догоняли чехи. Фото: REUTERS

Команда России теперь свой второй матч на чемпионате мира проведет уже завтра. 22 мая в Риге россияне проведут поединок с командой Великобритании. Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.