Ольга Бузова переехала работать в Минск за полмиллиона долларов

Гонорар Ольги Бузовой не разглашается, но можно предположить, что это крупная сумма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летняя Ольга Бузова умеет делать громкие заявления. Вот и теперь она согласилась поработать наставником вокального конкурса «Х-Фактор. Беларусь», а сообщила сразу о переезде в другую страну. Получить такую работу для Бузовой престижно – в Москве ее вокальные данные критикуют, а в Минске она станет наставником талантливых вокалистов. Так что же ждет Ольгу Бузову в другой стране кроме приличной зарплаты?

Одна из белорусских телерадиокомпаний еще до пандемии купила лицензию на производство одного из самых популярных вокальных шоу в мире «Х-Фактор». Кастинги были остановлены из-за коронавируса и возобновлены этой весной. Предварительный отбор вокалистов команда проекта провела по всей стране, а с 20 по 28 мая пройдут живые прослушивания в Минске.

Эфиры «Х-Фактора» начнутся в сентябре, финал с выбором победителя – перед Новым годом. Так что больше четырех месяцев Бузова будет жить между Москвой и Минском.

Естественно, что график гастролей и съемок в России на это время будет скорректирован. Подобные потери артистам всегда компенсируют зарплатой. Так случается и с нашими наставниками шоу «Голос» - у них остаются лишь единичные «заказники», а от туров на время шоу они отказываются.

Гонорар Ольги Бузовой не разглашается, но можно предположить, что это крупная сумма. Однако эта тема сегодня стала самой обсуждаемой в светских кругах. По слухам зарплата Бузовой за участие в первом сезоне этого шоу может достигать $500 тыс. (36,7 млн. руб.). Естественно, что речь идет о полном сезоне. Ведь проект захватывает декабрь – месяц корпоративов, который кормит артиста целый год.

Шоу дорогостоящее и в плане покупки лицензии, и в плане производства. Делать планируют круто, поэтому и замахнулись на звезду Бузову, у которой в "инстаграме" 23 миллиона подписчиков. Ее люди, как певица традиционно называет своих фанатов, смогут обеспечить высокий рейтинг проекту. Ольга Бузова в "инстаграме" так сообщила эту новость: «Я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу «Х-Фактор. Беларусь». Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу. Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу. В шоу могут принимать участие все. А ты хочешь в мою команду?»

Также наставниками стали певец Руслан Алехно, музыкальный критик Сергей Соседов, рэпер Серега.

По правилам шоу прийти на «Х-фактор» и спеть может любой желающий. После предварительного кастинга, начинается телевизионный (с наставниками), затем выполнение заданий от наставников (тренировочный лагерь), а потом прямые эфиры. Конкурсанты готовят с наставниками песни, номера – исполняют, общаются с судьями. «Х-фактор» - шоу и музыкальное, и эмоциональное. Оно потребует от нашей Ольги Бузовой много времени и сил. Но зато ремонт в новой квартире можно будет завершить быстрее!

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