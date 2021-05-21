Побои мужа-алкоголика, страх перед забвением и смерть от рака: ужасная судьба Любови Полищук

21 мая Любови Полищук могло бы исполниться 72 года Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Любовь Полищук скончалась в 2006 году, не дожив до 60 лет. Перед смертью кинозвезда сильно мучилась, умирая от саркомы позвоночника. Но при этом продолжала сниматься, превозмогая боль, до последних дней своей жизни. Поэтому сообщение о том, что у известной актрисы обнаружен рак, стало для поклонников и коллег звезды серьезным потрясением. Лишь единицы знали, через что каждый раз проходила актриса, сбегая из больницы и появляясь перед камерой.

21 мая Любови Полищук могло бы исполниться 72 года. Но 15 лет назад звезда сгорела от рака. Артистка часто повторяла, что не представляет себя без работы, мечтала сниматься как можно дольше и чаще, очень боялась забвения. "Мама всю жизнь переживала из-за того, что крайне мало востребована. По моему глубокому убеждению, как артистка с фантастическим потенциалом и талантами, в кино она реализовалась максимум процентов на 15. По большому счету, ее всегда называли актрисой эпизода. Это очень обидно", - сетовал ее сын Алексей Макаров. Она снялась в 89 фильмах.

Актер Алексей Макаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из своих интервью знаменитость рассказывала: "Меня всегда удивляло, как актер, который сломал ногу и еле передвигается в жизни, на сцене вдруг начинает танцевать... Это такая профессия. На время спектакля ты всегда здоров".

Побои мужа-алкоголика

Первым мужем Любови Полищук был артист Омской филармонии Валерий Макаров. Актриса прожила с ним пять лет, родила в 1972 году сына Алексея. Супруг, напиваясь, избивал женщину, изводил ее ревностью. В итоге Полищук сбежала от него в Москву. Сына артистка оставила с бабушкой, за что впоследствии корила себя до конца дней. Что касается Валерия, то его жизнь пошла по наклонной - он спился и умер в 42 года от инсульта.

Сначала Макаров-младший рос в интернате. Позже звездная мама забрала его в Москву. Алексею приходилось сталкиваться с гневом Любови Григорьевны. "Мама была мною напугана: тем, как я напоминаю отца, как бурно развиваюсь. А, как известно, страх порождает порой неадекватные реакции. Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог", - рассказывал Макаров.

Любовь Полищук скончалась в 2006 году, не дожив до 60 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Второй брак

В начале 80-х художник-анималист Сергей Цигаль побывал на спектакле Любови Полищук и влюбился с первого взгляда. Любовь Григорьевна полюбила статного мужчину, окружившего ее заботой и вниманием. В 1984-м у супругов родилась дочка Мариэтта. Сергей жену обожал.

Страшный диагноз

Все началось, как признавалась сама Любовь Полищук, со съемок в "12 стульях". "Андрей Миронов бросил меня на пол, который оказался бетонным - я потеряла сознание. Сложности были невероятные. Я была вся в синяках, вся поцарапанная", - рассказывала актриса.

Потом на одной из репетиций спектакля с Константином Райкиным актриса выбила три межпозвоночных диска. "От дикой боли прямо на сцене я упала без сознания. Более полугода я провела в неподвижности - с корсетами и обезболивающими блокадами", - рассказывала звезда. Она могла играть на сцене лишь в ортопедическом корсете.

В 2000 году Любовь Полищук попала в автомобильную аварию. В нее врезались сразу три иномарки. Именно после этого у актрисы усугубились проблемы со спиной. Медики диагностировали ей смещение шейных позвонков и сотрясение головного мозга.

В 2005 году ей диагностировали рак позвоночника. Она проходила лечение в Боткинской больнице и в Институте хирургии имени А. В. Вишневского. В Институте нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко ей удалили часть позвоночника. Реабилитацию в частной израильской клинике результата не принесла. По возвращении в Москву в начале марта 2006 года актриса, будучи тяжело больной, снималась в сериале "Моя прекрасная няня". На последний съемочный день она отпросилась из больницы. Актер Борис Смолкин, который сыграл дворецкого в популярном телесериале, рассказал о состоянии здоровья Полищук на съемках. "Она была уже очень больной. Такая стала прозрачная березка. Эта дурацкая болезнь… Когда мы снимали последний эпизод, свадьбу Шаталина и Вики, то ей стало совсем плохо", - поведал Смолкин в эфире передачи "Судьба человека". Он добавил, что артистка не могла стоять на ногах. "Сказала мне: «Боря, можно я буду сидя участвовать в массовке». Она села рядом, а я стоял. Это не заметила даже массовка", - с горечью вспомнил Борис. Ольга Прокофьева, которая сыграла в сериале финансового директора Жанну Аркадьевну, отметила, что Полищук лежала на диване в гримерке и не могла встать. "Она лежала на диване в гримерке, лежали тапочки, и вот она… Вставала в кадр и работала, уже будучи тяжело больной. Это настоящие подвиги великой актрисы. Ей было очень тяжело работать", - заметила актриса.

В начале 80-х художник-анималист Сергей Цигаль побывал на спектакле Любови Полищук и влюбился с первого взгляда Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

За полгода до смерти актриса, испытывая невыносимые боли в позвоночнике, жила на сильных обезболивающих. Умирать она решила дома в Большом Казенном переулке в окружении близких, потому уехала из больницы. Сын Алексей на расспросы знакомых тогда отвечал, что он сидит с Сергеем Цигалем и Машей возле кровати мамы и ждет. Больше ничего уже нельзя изменить. "Более настырного, духовитого человека, который добивается того, чего он хочет, я в своей жизни не встречал. Она для меня всегда была образцом. В те дни, когда она уходила, я не видел человека, который вел бы себя более достойно. Не каждый мужчина так себя будет вести перед лицом непоправимого. Она не ломалась до конца. И в день, когда приехала ее мама, Ольга Пантелеевна Полищук, мать села на диване, улыбнулась и сказала: «Мамка, привет! Как ты? Я в порядке!» Вот это была Любовь Григорьевна. Это отвага, высшая. Я горжусь, что у меня такая мать была", - признавался Алексей.

Лишь единицы знали, через что каждый раз проходила актриса, сбегая из больницы и появляясь перед камерой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свою очередь, мама звезды так вспоминала последние дни Полищук: "Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Вдруг хуже ей стало, отправили в Израиль. А там у нее признали саркому... Когда я приехала, она стриженая была, худющая. Капельница стоит, вливают ей... Лежала, вдруг стала хрипеть, хрипеть... Мы к ней сели, вздохнула - и все, нет Любы", - рассказывала мама Ольга Пантелеевна о последних днях жизни актрисы в программе Первого канала "Пусть говорят".

Любовь Полищук в фильме "Вавилон XX" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смерть

25 ноября 2006 года родные не смогли разбудить Любовь Полищук. Она впала в кому и была доставлена в больницу. С актрисой случился гипертонический криз, вызванный приемом обезболивающих. После оказания помощи актрису выписали домой. Скончалась она во сне на 58-м году жизни утром 28 ноября 2006 года от саркомы позвоночника в своей квартире. 30 ноября 2006 года похоронена на Троекуровском кладбище. На могиле звезды стоит памятник из богемского хрусталя и гранита.