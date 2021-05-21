Съемки клипа Анны Семенович закончились вызовом полиции

Не каждый день перед тобой позирует столь эффектная девушка!

Новый клип самой фигуристой звезды шоу-бизнеса снимали в царских пейзажах Измайловского Кремля. Семенович появилась перед репортерами в свадебном платье с глубоким декольте и в прекрасном расположении духа. Ничто не предвещало беды серьезнее дождя или учащенного сердцебиения мужской половины журналистов.

- Ну и как вам мой образ невесты? - щебетала Анна на камеры. - Я выхожу замуж! Шутка. В своём клипе я стану свадебной феей, соединяющей любящие сердца.

Но первым делом, сама того не подозревая, звезда «соединила» репортеров: в погоне за лучшим кадром сотрудники СМИ столпились вокруг артистки так плотно, что в какой-то момент перекрыли друг другу «картинку». А ведь не каждый день перед тобой позирует столь эффектная девушка! Слово за слово, началась потасовка: один толкнул другого, тот ответил симметрично...

- Боже мой, вы чего творите? Уже началась борьба за невесту? - пожурила мужчин Семенович, переведя все в шутку. - А с другой стороны, какая свадьба без драки! Видите, у нас все по-настоящему!

Казалось бы, посмеялись и разошлись: Семенович раздала интервью, пофотографировалась с публикой, среди которой оказались настоящие молодожёны, и даже записала с ними видео для ТикТока. Пока не начался дождь, надо было спешить с клипом, как вдруг...

- Добрый день, товарищи. Что здесь у вас творится? - сурово спросил полицейский в маске с логотипом букмекерской конторы, выходя из авто с мигалками. - Пройдемте-ка с нами для дачи объяснений.

Оказалось, что «пострадавший» - молодой журналист телеканала «Пятница» - вызвал стражей закона, чтобы разобраться с «обидчиком» - убеленным сединами фотокорреспондентом «Комсомолки» Владимиром Веленгуриным, для которого такое развитие событий тоже стало сюрпризом. Думали, инцидент исчерпан, а тут вот оно как.

- Пожалуйста, давайте не будем ругаться, мы же все из одного цеха. У меня сегодня премьера песни, съемки клипа, ну вы чего? - обратилась к парням Семенович, преградив путь полицейским. - Все ведь живы и здоровы. Ребят, помиритесь, извинитесь друг перед другом. Ну сделайте это ради меня!

Перечить красивой, да ещё и такой нарядной девушке мужчины просто не смогли. Чары Анны подействовали безотказно: суровые люди в погонах растаяли, а рассорившиеся журналисты вынуждены были помириться. Сотрудник «КП» по-джентельменски извинился, и на этом конфликт благополучно разрешился. Ведь к счастью, никто серьезно не пострадал: ни синяков, ни падений зафиксировано не было.

- Я и не понял, с чего сыр-бор, - признался Владимир Веленгурин. - Обычная толкучка на съёмках, такое бывает через день. Просто паренек поднимал свой микрофон выше других и в какой-то момент заслонил Анне всю грудь (не забываем про декольте! - Ред.), а потом и лицо. Такого я позволить не мог: вся красота насмарку! Неоднократно просил его опустить микрофон - не помогло. Тогда я использовал секретный приём, все журналисты его знают. Начинаешь тихонько свистеть, из-за чего у телевизионщиков создаётся брак по звуку, и они убирают микрофон. Но тут вместо этого мне прилетело в бок! Я толкнулся в ответ... «Тебе конец», - сказал мне паренек и ушёл. Оказалось, звонить в полицию.

«Комсомолка» приносит извинения команде Анны Семенович за доставленные неудобства и искренне желает терпения и здоровья всем журналистам, участвующим в нелёгких боевых пресс-подходах.