Юрий Лоза: "Жванецкий относился к актерам как "братьям нашим меньшим". Вот почему прислушиваться к выступлениям Павла Майкова я бы не стал"

Мы позвонили «гласу народа» музыканту Юрию Лозе, чтобы узнать его мнение по поводу высказываний актера Фото: Иван ПРОХОРОВ

Актер Павел Майков в интервью mk.ru раскритиковал современную действительность. В частности, он считает, что благодаря интернету люди ведут скучную и неинтересную жизнь, деньги позволили непрофессионалам заниматься искусством. Поэтому кино, театр и литература оставляют желать лучшего. Журналисты разжигают агрессию. «Что происходит в нашем обществе? - задался вопросом актер. - Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь? Зачем парад в мирном городе? Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы – страна победившего быдла». Ну и понесли его по кочкам… Хотя Майков упредил и такую реакцию: «Раз человек начнет возмущаться – значит, я попал в десятку. Если бы я такое услышал, то к себе бы не отнес. Когда камень в болото кидаешь, что оттуда всплывает? Вот! И лягушки начинают квакать. Все нормальные птицы разлетаются…»

Актер Павел Майков раскритиковал современную действительность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы позвонили «гласу народа» музыканту Юрию Лозе, чтобы узнать его мнение по поводу высказываний актера.

- Павел Майков никогда не отличался суждениями, который можно отнести к нетленкам, - считает Лоза. - Как-то он пытался поюродствовать на тему моего «Плота». Поэтому если я буду о нем сейчас высказываться, мне скажут: Юра, ты с ним сводишь счеты. Я и не буду. Но что такое актер? Женская профессия. Актеры несамостоятельны в своих суждениях, они всю жизнь подчинятся воле режиссера, повторяют чужой текст. Михаил Жванецкий относился к актерам, как к «братьям нашим меньшим». Я, конечно, не столько категоричен. Но прислушиваться к их выступлениям я бы не стал. Вообще, слушать то, что говорит Майков, – это моветон. Я даже не знаю, это он говорит свой текст или репетирует новую роль. Если бы эти суждения шли из его головы, он был назывался автором. Но, насколько я знаю, Майков в том, чтобы называться автором, замечен не был.