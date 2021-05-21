Женский бунт: чем супруге Федуна не понравился новый главный тренер «Спартака»

На этот раз бомбу заложила супруга владельца клуба Леонида Федуна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Спартак» - поразительный клуб. Как только в нем наступает затишье, тут же происходит очередной взрыв. На этот раз бомбу заложила супруга владельца клуба Леонида Федуна. Он демонстративно покинула Совет директоров «Спартака», куда вошла совсем недавно. Причина демарша — скорое назначение на пост главного тренера команды португальца Руя Витории.

Заявление Заремы Салиховой

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям», — цитирует Зарему Салихову «Спорт-Экспресс».

Даже несмотря на отточенность формулировок получилось очень по-женски: «Ах мне не нравится, что вы делаете и я ухожу! Живите, как хотите!». Но что именно не понравилось Зареме, что она пошла на такой шаг? Ведь считается, что раньше именно она «казнила» гендиректоров «Спартака», заподозренных в растратах.

Откуда Витория взялся в «Спартаке»: Попов пошел против супруги босса?

Имя нового главного тренера «Спартака» еще не объявлено официально. Но практически решено, что команду возглавит Руй Витория, сделавший себе имя в «Бенфике», а в последние годы работавший в Саудовской Аравии. Считается, что португальца в «Спартак» приводит спортивный директор Дмитрий Попов. Будучи футболистом, он играл в Испании, и искал именно испано или португало-говорящего тренера. Ожидалось, что с приходом Витории «Спартак» сделает ставку именно на португальский и бразильский рынки футболистов. И тут Попов тоже считается сильным специалистом.

Кандидатуру Руя Витории на днях одобрил Совет директоров клуба. Ожидалось, что тренер в скором времени прилетит в Москву для подписания контракта. Все другие кандидаты отпали один за другим.

Имя нового главного тренера «Спартака» еще не объявлено официально. Но практически решено, что команду возглавит Руй Витория Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем жене Федуна не угодил новый главный тренер

Никаких особых протестов кандидатура Руя Витории у болельщиков «Спартака» не вызывала. Настораживало только одно — португальцу 51 год и он производил впечатление спокойного человека. А в «Спартаке» успеха добивались эмоциональные тренеры-харизматики. С буйным итальянцем Массимо Каррерой команда взяла чемпионство, с чрезвычайно импульсивным Доменико Тедеско - «серебро».

Возможно, именно из этих соображений Салихова была против тихого 51-летнего тренера-педагога Витории. Считалось, что сама она поддерживала кандидатуру другого португальца - Пауло Фонсеки, который удачно работал в донецком «Шахтере», а потом пошел на повышение в «Рому», по окончании сезона уступит свое место Жозе Моуринью.

Зарема уже «убрала» двух гендиректоров

Кроме того, считалось, что Зарема Салихова заняла высокие позиции в «Спартаке», чтобы не дать утечь сквозь пальцы состоянию своего супруга. В футбольных кругах ходили разговоры, что Зарема была крайне недовольно, как не эффективно расходуются средства Леонида Федуна в футболе. Именно Салихова «зачистила» двух гендиректоров «Спартака». Сначала в отставку был отправлен Томас Цорн, затем сменивший его Шамиль Газизов. Оба были опосредованно обвинены в разорительных, а самое главное неэффективных покупках футболистов. А Салихова в Совете директоров должна была отвечать за аудит и премирование (одну из самых масштабных статей расходов).

Сейчас Леонид Федун должен готовить миллионы для нового трансферного окна. В год 100-летия клуба наверняка «Спартак» захочет выиграть чемпионство, и под такую задачу необходимы будет серьезное усиление за серьезные деньги. Судя по эмоциональному заявлению Заремы, ей снова не понравилось, как клуб собирается тратить деньги ее мужа. И снимает с себя ответственность за все, что будет происходить со «Спартаком» в ближайшем будущем. А судя по таким скандалам, ничего хорошего в клубе накануне 100-летия не предвидится.