В России отмечают День Волги

Так лотосы цветут в Волго-Ахтубинской пойме.

РЕКА ГЛОБАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«Как по Волге-матери плыли мы на катере» - под таким заголовком 15 лет назад в «Комсомолке» был опубликован репортаж-сериал журналистов Николая Варсегова и Александра Мешкова об их волжской экспедиции от Ульяновска до Волгограда. Волга - мать, Волга - матушка - именно так мы привыкли называть эту реку, ассоциируя ее с матерью-кормилицей. Волга кормит и поит огромную территорию нашей страны.

- На ее берегах проживает без малого половина российского населения, - рассказал «Комсомолке» директор Института водных проблем Российской академии наук Александр Гельфан, - сосредоточена такая же доля промышленных производств, больше половины сельскохозяйственных земель и четверть рыбного промысла. Это одна из самых крупных транспортных магистралей, источник воды для многочисленных городов и поселков.

И ВЗОР ТЕРЯЕТСЯ В КРАСОТАХ

Низовья Волги - места особые. И это известно не только жителям России. Волго-Ахтубинская пойма является биологическим резерватом ЮНЕСКО. Ее территория от Волгограда до Астрахани изрезана многочисленными протоками, ериками, озерами. Они, в свою очередь, образуют живописный водный лабиринт с островами, пойменными лесами, заливными лугами и песчаными пляжами.

Вот как писал о тех местах поэт Петр Вяземский:

Здесь темный ряд лесов под ризою туманов,

Гряда воздушная синеющих курганов,

Вдали громада сел, лежащих по горам,

Луга, платящие дань злачную стадам,

Поля, одетые волнующимся златом, -

И взор теряется с прибережных вершин

В разнообразии богатом

Очаровательных картин.

И ПТИЦЫ, И ЛОТОСЫ

На берегах поймы любят отдыхать не только жители Волгограда и Волжского, но и гости из других регионов России и зарубежья. На возвышенных участках - красивейшие леса, дубравы, изобилие грибов и ягод.

Жемчужиной растительного мира Волго-Ахтубинской поймы считаются лотосы. В августе - сентябре они собирают множество туристов. В конце апреля - начале мая в окружающих пойму степях особенно красочно, там цветут тюльпаны.

В пойме гнездятся более 200 птиц. По оценке орнитологов, здесь созданы оптимальные условия для обитания как водоплавающих, так и хищных особей. Лебеди, утки, бакланы, цапли, черный коршун, тювик, чеглок, ястреб-тетеревятник, филин и, конечно же, символ этих мест - орлан-белохвост. Встречаются красивые и редкие птицы: золотистая щурка, сизоворонка, удод и др.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

• Волга - самая большая река Европы.

• Длина реки составляет

• 3530 км, площадь бассейна

• 1361 млн км2.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

День Волги отмечается во всех поволжских регионах. Эта традиция зародилась в 2008 году в Нижнем Новгороде. Цель праздника - привлечь внимание к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира.