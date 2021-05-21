В ФНС жизнь налогоплательщиков решили упростить Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бумажная волокита - это именно то, что мешает мне второй год подряд подать заявление на инвестиционный вычет. Вроде бы и дел там немного, но процесс все равно займет несколько часов. Как говорят эксперты, таких ленивцев среди россиян много. Поэтому в ФНС жизнь налогоплательщиков решили упростить. Теперь им нужно будет лишь подать заявления на сайте налоговой, а все остальное сделают инспекторы. Как все это будет работать на практике?

ЧТО ИМЕННО ИЗМЕНИЛОСЬ

Раньше, чтобы получить налоговый вычет, нужно было сделать следующее. Собрать кипу подтверждающих документов, взять в бухгалтерии справку о своих доходах, заполнить декларацию 3-НДФЛ, отнести все это в налоговую инспекцию по месту жительства. Временные затраты можете прикинуть самостоятельно.

В последние годы процедура стала чуть проще. К примеру, при подаче инвестиционного вычета почти весь пакет документов делала брокерская компания. А поход в инспекцию можно было заменить отправкой сканов через личный кабинет налогоплательщика. Но он периодически «зависал». И приходилось по старинке идти в инспекцию с бумажными документами.

Теперь в ФНС решили кардинально упростить процесс. Налогоплательщику нужно будет лишь заполнить заявление на сайте. А всю остальную информацию (о полученных доходах и расходах, подлежащих вычету) налоговики получат сами - за счет взаимодействия с работодателями, банками и застройщиками.

Более того, кардинально уменьшатся сроки предоставления вычета. Раньше его нужно было ждать 4 месяца. По закону именно столько давалось налоговикам, чтобы сначала проверить все документы, а потом отправить деньги налогоплательщику. Сейчас на это дается 45 дней.

И наконец, «вишенка на торте». Вычеты будут предоставляться в проактивном режиме. То есть, если налоговая узнает, что вы купили квартиру, то в личном кабинете налогоплательщика в начале года автоматически сформируется предзаполненное заявление на получение вычета. Останется только внести дополнительную информацию и нажать кнопку «Отправить».

Подробную информацию об изменениях можно прочитать на сайте Федеральной налоговой службы.

КАКИЕ ВЫЧЕТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ УПРОЩЕННО

Как поясняют в налоговой, пока в упрощенном порядке можно получить только два вида вычетов:

1. Инвестиционный

Он предоставляется в рамках ИИС - индивидуальных инвестиционных счетов. Ограничения по ним следующие: деньги нельзя выводить со счета в течение трех лет, вернуть можно 13% либо с внесенных в течение года 400 тысяч рублей, либо не платить подоходный налог с прибыли полученной от инвестиций одного миллиона рублей в календарный год. В первом случае можно получить до 52 тысяч рублей в год, во втором - неограниченную сумму (все зависит от полученной прибыли).

2. Имущественный

Его можно получить один раз в жизни - при покупке недвижимости. Если не использовали весь вычет в первый раз (например, если стоимость жилья была меньше 2 млн рублей), можно использовать остаток при следующей сделке.

Этот вычет состоит из двух частей:

- Вычет от покупки недвижимости. Здесь можно получить 13% от двух миллионов рублей, то есть не более 260 тысяч рублей.

- Вычет с процентов по ипотеке. Здесь можно получить 13% от трех миллионов рублей, заплаченных банку, то есть не более 390 тысяч рублей.

Итого – общая сумма возврата может составить не больше 650 тысяч рублей.

КАК ВСЕ БУДЕТ НА ПРАКТИКЕ?

Эксперты считают, что на первом этапе надеяться на короткие сроки и четкость процедур не стоит. Во-первых, чтобы наладить взаимодействие с банками и другими налоговыми агентами, потребуется время. Они будут подключаться к системе постепенно. К примеру, судя по сайту ФНС, сотрудничает с налоговиками в вопросе налоговых вычетов пока только один банк - ВТБ.

Во-вторых, пока не ясно, как с валом заявок будут справляться сами инспекторы. Ведь если подавать их станет проще, то и желающих прибавится. Тем не менее декларации на возврат имущественных и инвестиционных вычетов подают почти 100% налогоплательщиков. Поэтому вряд ли работы станет сильно больше. При этом получение социальных вычетов, где верхняя планка ограничена 15,6 тыс. рублей в год (13% от 120 тысяч) и которые многие граждане не оформляют из-за небольших сумм, в ФНС упрощать пока не планируют.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Сначала налоги, потом вычеты

Государство вернет деньги только в том случае, если вы платили подоходный налог. К примеру, при официальной зарплате в 10 тысяч рублей в месяц за год получится вернуть только 15,6 тысячи рублей (13% от 120 тысяч).

Деньги можно вернуть в следующем календарном году. Если расходы у вас были в 2020-м, то подавать заявление можно не раньше января 2021-го. А подать заявление на вычет нужно не позднее чем через три года после того, как вы получили на него право.

Подробнее про имущественный налоговый вычет можно почитать здесь.