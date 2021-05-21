Запущен интернет-проект о сложных социальных вопросах #надопоговорить

Первой темой проекта станет отношение общества к перинатальным потерям Фото: Shutterstock

Об очень многих проблемах в нашем обществе не принято говорить. Будто их нет вокруг. Будто не может с ними столкнуться однажды каждый - независимо от статуса или достатка.

Чтобы начать менять ситуацию, сервис для умной и честной благотворительности Добро Mail.ru запустил проект #надопоговорить. Это информационная кампания, которая будет проводиться регулярно и затрагивать сложные социальные проблемы, о которых не принято говорить вслух, публично, но с которыми сталкиваются тысячи людей.

«Когда мы вместе с НКО ищем решение сложных социальных проблем, становится ясно, что большинство из них — табуированы: в страхе столкнуться с бедой люди предпочитают не замечать ее, не обсуждать, держаться подальше. В результате те, кого беда коснулась, оказываются в полной изоляции, не получают вовремя информации и поддержи», – отметила Александра Бабкина, руководитель сервиса Добро Mail.ru, директор социальных проектов Mail.ru Group.

Первой темой проекта станет отношение общества к перинатальным потерям. Эту тяжелую тему выбрали неслучайно.

Добро Mail.ru, Research Mail.ru и консалтинговая фирма UXSSR провели исследование* и выяснили: 64% тех, кто столкнулся с потерей ребенка во время беременности, не обращаются за психологической помощью. Еще 11% вообще ни с кем не обсуждают свою беду. А у 34% пар, столкнувшихся с этим горем, друзья избегают обсуждение темы. 12% опрошенных признались и сами сознательно избегают разговоров о перинатальных потерях.

В рамках проекта #надопоговорить психологи фонда «Свет в руках» совместно с командой сервиса Добро Mail.ru разработали безопасные инструкции, как действовать и вести себя при столкновении с перинатальными потерями.

«На протяжении длительного времени эта тема в нашем обществе была и в значительной степени остается табуированной, запретной. В результате семьи, столкнувшиеся с потерей ребенка, оказываются один на один со своей бедой», — рассказала Александра Краус, директор и основатель БФ «Свет в руках».

Она отметила, что Фонд «Свет в руках» появился в 2017 году для помощи семьям, переживающим перинатальную потерю.

«Мы создавали его из понимания, что пришло время что-то делать: рассказывать о проблеме, разрушать стереотипы, создавать систему помощи», - говорит Александра Краус.

Еще одна часть проекта #надопоговорить - онлайн-спектакль, который подготовили иммерсивный театр Playback#01 и студия SBTG. В его основе - истории четырех женщин, столкнувшихся с перинатальными потерями на разных сроках беременности и первого года жизни ребенка. Онлайн-трансляция помогла зрителям найти ответы на вопросы «Как разговаривать с женщиной, которая пережила потерю?», «Как поддерживать близкого и неблизкого человека, столкнувшегося с этой проблемой», понять, какие комментарии, которые считаются приемлемыми в обществе, ранят человека, пережившего потерю.

«В комментариях в социальных сетях и в чате спектакля #надопоговорить тысячи женщин рассказали, что впервые у них появилась возможность и силы поделиться опытом пережитой потери благодаря информационной кампании. Это огромный шаг для нашего общества», - уверена Александра Бабкина.

На этом проект #надопоговорить не завершается. В планах авторов - запустить еще несколько информационных кампаний на различные острые темы.

«Кампания #надопоговорить совершенно точно будет продолжаться для того, чтобы мы могли не только обсуждать сложные темы, но и поддерживать друг друга», - подчеркнула Александра Бабкина.

* Исследование включало в себя количественный опрос 2782 респондентов из панели ResearchMe (основанной на пользователях ВК и ОК) и 17 фокусированных интервью.