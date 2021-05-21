Памятник в степи оказался могилой внука Льва Толстова: поисковики из Крыма раскрыли еще одну тайну знаменитого Перекопа

Фото: Отделение РВИО Красногвардейского района Р. Крым

В поле за холмами земляной Перекопской крепости поисковики из отряда «Краснограврдеец» обнаружили могилу. Памятник в чистом поле. Один. Так началась эта история, которая закончилась статьями в газетах, благодарностью от Советника Президента и установкой памятника.

— Перекоп называют ворота Крыма. Исторические события здесь целыми эпохами входили и выходили через этот 11-ти километровый перешеек, соединяющий Крым и материк. Протянувшийся во всю длину Перекопа знаменитый Турецкий вал, всегда неприступный и всегда преодолеваемый русскими солдатами, затаил в своих массивах немало тайн и загадок. Каждый штурм этого земляного укрепления, глубиной около 15-ти метров, оставлял поисковикам раритеты — от римской керамики до элементов и фрагментов современного вооружения, — рассказали в местном отделении Российского военно-исторического общества Красногвардейского района Республики Крым порталу Открытые НКО.

«Не все еще поля прошли»

Поисковый отряд «Красногвардеец» в 2020 году занимался на Перекопе планово-поисковыми мероприятиями. Это был год 100-летия окончания Гражданской войны на Юге России, или точнее, в Крыму.

Как обычно, опрашивали жителей деревень и сел, прилегающих к Перекопу и даже городов Армянска и Красноперекопска. Записывали семейные предания по перекопским историям, местные легенды, воспоминания.

— После проливных дождей нам попадались интересные находки, особо не сенсационные, но исторически значимые. Мы сфотографировали все памятники Гражданской и Отечественной войн, уточнили историю их создания, составили небольшой реестр этих памятных сооружений, — продолжили поисковики.

Как-то разговорились с местным жителем, 85-летним военным инженером. Поисковики показали ему фотографии и реестр памятников. Ветеран, внимательно просмотрел материалы, а потом уверенно произнес:

— Не все еще поля прошли..

— Почему не все? Почти две недели, шаг за шагом… Устали здорово.

—Устали — верю, — он прошелся взад-вперед с заметной военной выправкой, и спросил: — А на руинах, вернее, размытых холмах земляной Перекопской крепости были?

— Не один раз. Вот фото когда-то земляных валов.

— А за крепость, в поле выбирались?

— Да были пару раз. Поле как поле.

— Понятно. Тогда — за мной! — и ветеран повел поисковичков.

За земляными холмами когда-то знаменитой крепости, которую брал штурмом и Миних, и Долгоруков, открывался обычный громадный лоскут никогда не паханой земли. Поросший жидкими травами с островками зарослей высоких сорняков.

Когда уже все слегка подустали идти по серой степи, военный инженер проронил:

— Смотрите вправо…

Группа поисковиков увидела в травяных зарослях металлическую оградку и мраморную плиту на невысоком подиуме. Все заспешили к захоронению, ведь было очень интересно — могила в степи.

Памятник на Перекопе воинам Русской армии, воевавших в Гражданскую войну за белых. Фото: Отделение РВИО Красногвардейского района Р. Крым

На нижней плите была надпись: «Здесь покоится прах воинов Русской армии. 1920 год». А на вертикальной части памятника выбиты слова:

Безвременье вечно не длится

Ветер отвалы разворошил —

и проступают нетленные лица

Тех, кто воистину верил и жил.

З. Левицкий

Первый памятник Белой Армии в Крыму

Ветеран рассказал, что на той стороне крепости находится братская могила героев-красноармейцев. Когда после 1990 года производили захоронения и со всех точек раскопок на Перекопе привозили останки погибших, были на месте окопов обнаружены не только красноармейцы, но и трое погибших, явно не простых солдат.

— Об этом говорили обнаруженные кокарды, детали офицерских погон, шпоры, пуговицы с орлами и военные награды царских времен. Специалисты сразу определили — офицеры Русской армии. Решили похоронить белых отдельно. И вот красные покоятся с той стороны Перекопской крепости, белые — с этой. И главное, запомните, друзья — это первый памятник Белой или в 1920 году, Русской армии в Крыму, — заявил военный инженер.

Вскоре, работая с архивами белоэмигрантского движения, поисковики обнаружили несколько интересных мемуаров, изданных до 1941 года в Европе.

Это и мемуары полковника Лейб-гвардии Драгунского полка Левицкого Ю.М., и воспоминания штаб-ротмистра Лейб-гвардии Драгунского полка Де Витт Д.Л.

Но всех поразили воспоминания полковника Н. Главатского (август 1927 года, Париж) из многотомного выпуска «Лейб-драгуны дома и на войне. Том 1. Стр. 135-136. Париж». Приводим полностью небольшой абзац:

« 4-го апреля 1920 года. В неравном бою в ночь на 4-е апреля 1920 года, Лейб-Драгуны, отбиваясь в рукопашную… снова теряют несколько десятков героев и своего доблестного командира — смертельно раненого графа Андрея Ильича Толстого. Этот выдающийся молодой офицер — кавалер Георгиевского оружия, погиб смертью храбрых, не покидая вверенного ему участка Перекопского вала. По рассказам уносившего его тяжелораненного, ротмистр граф Андрей Ильич Толстой выпустил все патроны своего маузера в наседающих цепью… и потерял сознание, истекая кровью. Его торжественно хоронят. На кладбище немецкой колонии Берлин…»

Андрей Ильич Толстой

Невероятно! Перекопский вал, ночное сражение, гибель Андрея Ильича Толстого. Но последняя строчка абзаца «похоронен в немецкой колонии Берлин» послужила развитию дальнейших событий.

Андрей Ильич Толстой — родной внук великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. После длительных архивных поисков в Крыму и Москве официально установили, что немецкая колония Берлин — это татарская деревушка Коктеин, а на сегодняшний день — село Плодородное Красногвардейского района Республики Крым.

Поисковики на общем собрании решили создать в селе Плодородное памятник Андрею Ильичу Толстому, внуку писателя Л.Н. Толстого, герою Гражданской войны.

— Сказано-сделано… Изготовили проект памятника, нашли средства и памятник был открыт. Это второй памятник белому движению в Крыму. Первый — на Перекопе, — сообщили в военно-историческом обществе.

В Плодородное приехали потомки Толстого

Но это был не финал истории. О создании и установке памятника Андрею Ильичу Толстому из средств массовой информации узнал Владимир Ильич Толстой, внучатый племянник ротмистра Андрея Ильича Толстого, советник Президента России по культуре.

Владимир Ильич Толстой с супругой прибыли в село Плодородное поклониться своему героическому родственнику. Поисковики при встрече с Владимиром Ильичом представили почтенного местного жителя, дедушка которого в апреле 1920 года участвовал в захоронении Андрея Ильича Толстого и его однополчан. Как оказалось, никто из Толстых не знал, где похоронен Андрей Ильич.

Поисковики получили личную благодарность от советника Президента и благодарственные письма от музея, родового имения Толстых «Ясная Поляна» в Тульской области, подписанные Толстыми. Так благодаря поисковикам Красногвардейского района еще одна тайна Перекопа была разгадана, и все стало на свои места…

Памятник в честь 100-летия окончания Гражданской войны в 1920 году в поселке Красногвардейское Фото: Отделение РВИО Красногвардейского района Р. Крым

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.