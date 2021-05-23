«Правильное искусство»: в Ленинградской области художники стрит-арта с помощью фантазии и красок благоустраивают свой регион

Фото: предоставлено студией «Горгона»

Изменить родной город и атмосферу в нем можно с помощью… простого баллончика краски. Прибавьте еще талант художника, фантазию и огромное желание делать добрые и полезные дела. Получится – общественная организация современного искусства и культуры «Студия Горгона» из города Сосновый Бор Ленинградской области и ее уникальная работа. Уже много лет активисты помощью стрит-арта расписывают стены и разные объекты в своем регионе, чтобы защитить их от вандализма, сделать города ярче и красивее, а молодежи дать возможность творчески проявить себя.

Один из проектов общественников называется «СТРИТ-АРТ СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНОЕ ИСКУССТВО». Его волонтеры воплощают в жизнь при поддержке Фонда президентских грантов. Спасать от вандализма и творить красоту в прошлом году активисты вышли не только Сосновый бор, но и другие города округа, а также украсили своими работами Киришский, Тосненский, Ломоносовский и многие другие районы. Например, к 75-летнему юбилею победы ребята расписали несколько зданий, изобразив эпизоды из жизни блокадного Ленинграда, вдохновением для уличных художников послужили материалы военных лет, в том числе, снимки «дороги жизни».

Фото: предоставлено студией «Горгона»

А в Лебяжьем на стене многоэтажки нарисовали огромное граффити-полотно с изображением символа поселка, теперь это его новая достопримечательность. Яркая надпись с названием города появилась в Тосно. И это лишь несколько примеров крутых работ уличных художников.

Фото: предоставлено студией «Горгона»

— Наш проект — это возможность для художников стрит-арта легально проявить свой творческий потенциал и влиться в социально-активную среду, — рассказали в студии «Горгона» порталу Открытые НКО. — Главной целью проекта является борьба с вандализмом, благоустройство городской среды, развитие гражданского социально-ответственного общества и чувства патриотизма.

Только росписью стен и различных зданий проект не ограничивается. Организаторы устраивают консультации и серии мастер-классов по стрит-арту для всех желающих, в том числе и для детей и подростков из социально незащищенных семей. А это уже большая просветительская и образовательная работа.

— Еще одно направление проекта — создание социальной рекламы и видеороликов, посвященных теме проекта и направленных на пропаганду антивандализма, а также развитие волонтерского движения и профилактике развития вандализма среди подростков, молодежи и общества в целом, — рассказывают активисты. — Видеоролики проекта набрали более ста тысяч просмотров и вызвали большой позитивный резонанс в Интернете.

В 2020 году в рамках проекта также прошёл ежегодный фестиваль современного искусства и культуре «Стрит Арт гараж». Его участники привели в порядок городскую территорию прибрежной зоны, художники создали классную композицию с изображением кораблей, волн и обитателей морей. А организаторы превратили творческий процесс в настоящий праздник с музыкой популярных диджеев Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

— Наш проект – уникальный, он имеет реальный, осязаемый, визуальный и долгосрочный положительный социальный эффект! – гордятся в студии «Горгона». — Искусство стрит-арта способно не только преображать городскую среду, но и увлечь в это дело много людей, подарить яркие эмоции и красивые арт-объекты на территории своего города и района!

В итоге активисты добились потрясающих результатов: молодые уличные художники смогли направить свои энергию и фантазию в созидательное русло, а проявлений вандализма и правда стало меньше.

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.