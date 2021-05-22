Решающую шайбу у нас забросил Михаил Григоренко Фото: REUTERS

21 мая 2021 года сборная России по хоккею сыграла первый матч группового этапа чемпионата мира с командой Чехии. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. Главный тренер и игроки сборной приняли участие в онлайн-конференции со СМИ. Рассказываем, что произошло после матча Россия - Чехия.

По словам главного тренера наших спортсменов Валерия Брагина, в первой игре все сборные "вкатываются в чемпионат", в результате чего сыграть на льду идеально очень сложно, а порой и просто невозможно.

- Ошибки были и с чешской, и с нашей стороны. Но в целом наша команда сыграла хорошо, добилась результата. Здорово, что на старте турнира встретились с таким сильным соперником. В дальнейшем, надеюсь, игра сборной России будет только улучшаться, игроки-дебютанты быстро поймут, что такое чемпионат мира, - высказался после матча Брагин.

Также он объяснил, что он и его команда всегда верят в победу. Хоккеисты сборной России в этой игре отличились тем, что доигрывали каждый момент до конца, а особое внимание, когда счет был 3:3, было устремлено на оставшийся отрезок третьего периода.

- У нас получилась отличная атака с места отбора, пас, очень хороший прицельный бросок Григоренко. И Миша молодец, и вся команда, - добавил Брагин, оценивая результат своих подопечных.

Сам нападающий Михаил Григоренко, забивший шайбу в ворота соперника в последние 19 секунд решающего периода, рассказал, как ему удалось собраться и вырвать победу для команды.

- В эпизоде с моим голом - удачно получилось, что чехи побежали меняться, а Влад Гавриков сразу прокинул мне шайбу вперед. Бросал в дальний угол и хорошо попал, не сразу понял, что попал: услышал звук перекладины и решил, что шайба улетела на трибуны. Ребята подъехали поздравлять, - поделился впечатлениями после матча Россия - Чехия спортсмен.

По его мнению, все держались достойно, в том числе и вратарь нашей команды, а самое важное - есть победа.

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Решающую шайбу у нас забросил Михаил Григоренко за 19 секунд до конца, итоговый счет поединка - 4:3 (подробности)