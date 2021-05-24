Криминальная карта Москвы: какие районы столицы опаснее других

Рассказываем, где в Москве у полиции больше работы. Фото: Shutterstock

Ох уж эти стереотипы! Многие считают, что самый криминальный район Москвы - Гольяново. Некоторые отважные журналисты (в том числе иностранные) даже вели леденящие кровь репортажи с улиц этого района на востоке столицы.

Но реальные цифры показывают, что это все чепуха!

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» ЕДУТ В ЦЕНТР

Издание «Проект» проанализировало отчеты всех московских ОВД за 2020 год и составило криминальную карту города. В лидерах по числу зарегистрированных преступлений на каждые 100 тысяч жителей неожиданно оказались Якиманка, Арбат, Тверской, Красносельский, Мещанский и другие не менее уважаемые районы центра Москвы.

Специалисты объясняют эти показатели довольно просто.

- В центре Москвы много достопримечательностей, сюда стекается большое количество приезжих, - говорит президент Российской ассоциации криминологов Игорь Сундиев. - А основная доля так называемой уличной преступности - это как раз приезжие.

- Однако во всей этой статистике есть и некий казус, - анонимно рассказал «КП» действующий сотрудник главка МВД одного из округов Москвы. - Среднее число преступлений высчитывают на каждые 100 тысяч жителей. Но в центральных районах собственного населения гораздо меньше, чем на окраинах с кварталами, застроенными многоэтажками. Например, на той же Якиманке прописаны около 28 тысяч человек. А в Северном Чертаново в четыре раза больше - 114 тысяч. Но условной Якиманке статистику «набивают» приезжающие погулять. В районах на окраинах доля преступлений с их участием все-таки меньше. То есть, если говорить в абсолютных цифрах отчетов, 1 реально совершенная кража в Якиманке будет равняться 4 кражам в Чертаново.

ТОЧКИ «ПРИТЯЖЕНИЯ»

При этом по числу грабежей (то есть, когда что-то ценное забирают, угрожая, но без применения силы) в лидерах также район центра Москвы - Красносельский. И этому тоже есть свое объяснение. На его территории находится Казанский вокзал, который много лет имеет славу криминально неблагополучного - за счет все тех же приезжих.

Собственно, по словам экспертов, основные точки притяжения разного рода преступлений известны и с годами не меняются - рынки (например, львиная доля карманных краж пролетарского района Капотня совершается на рынке «Садовод»), торговые центры, большие парковки (из машин через разбитые окна вытаскивают ценные вещи + угоны, когда преступники считывают кодировки электронных ключей), транспортные узлы, крупные стройки.

Другая история - с убийствами. Здесь как раз в лидерах заМКАДные районы столицы, Новая Москва.

У «лидеров» рейтинга - в районе 8 убийств в год на каждые 100 тысяч жителей. При этом, например, в Бибирево (казалось бы, спальный район на окраине) этот показатель - около 1.

- Большинство убийств, которые формируют такую статистику - убийства на бытовой почве, - говорит криминалист Игорь Сундиев. - То есть это семейные ссоры, пьяные драки. Где в большей степени склонны к такому? Больше - в так скажем «полугородских» районах, где много частного сектора и контингент отличается от центра Москвы.