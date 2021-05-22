Во Франции начался суд над журналистами, пытавшимися шантажировать короля Марокко

Kороль Марокко Мохаммед VI Фото: EAST NEWS

В 2015 году два французских журналиста – Эрика Лорана и Катрин Грасье - были арестованы. До этого они несколько месяцев работали над статьей о короле Марокко Мохаммеде VI и в ходе работы узнали несколько деликатных моментов из жизни королевской семьи.

Журналисты решили заработать на «жаренных» фактах и попытались шантажировать монаршью особу, предложив королевскому двору сделку – выплату 3 млн. евро в обмен на отказ от публикации.

Предложение было озвучено не тайным путем, а лоб-в-лоб, на аудиенции в королевском дворце. Дерзкое поведение журналистов особенно разозлило марокканцев, и они решили наказать шантажистов.

Адвокат королевской семьи назначил им встречу, за которой наблюдали полицейские. На выходе из ресторана, в котором велись переговоры, французов задержали стражи порядка.

Эрик Лоран ранее написал книгу о короле Хасане II, отце нынешнего марокканского правителя. В тюрьме журналист продолжал работать и над книгой о Мохаммеде VI, но пока неизвестно – сможет ли она увидеть свет, ведь автор в ходе встрече с адвокатом подписал соглашение о неразглашении всей собранной информации.

Теперь Лоран настаивает на том, что соглашение не имеет силы, ведь он собирался молчать исключительно в обмен на деньги, которые он не получил.

Теперь суд должен решить – какое наказание понесут оба журналиста, и будет ли Лорану разрешено публиковать свой новый труд, передает FranceInfo.

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