Сын помощника Трампа намерен побороться за кресло губернатора штата Нью-Йорк

Эндрю Джулиани не имеет опыта чиновника подобного ранга, однако это его не смущает Фото: REUTERS

35-летний Эндрю Джулиани, сын помощника Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, заявил о своем намерении сменить на посту действующего губернатора штата Эндрю Куомо.

Известно, что Эндрю Джулиани не имеет опыта чиновника подобного ранга, однако это его не смущает – он уверен, что полностью подходит для подобной работы:

– Я политик с рождения и потому, мое стремление не случайно. – настаивает он.

Среди самых значимых достижений Джулиани-младшего – работа в администрации Трампа.

Для того, чтобы всерьез претендовать на пост губернатора, молодому человеку придется вступить в схватку как минимум с двумя опытными политиками: конгрессменом Ли Зелдином и экс-главой округа Вестчестер Робом Асторино, уже изъявившим желание сменить Куомо. Кстати, Асторино уже боролся за пост губернатора штата Нью-Йорк, но проиграл Куомо.

- Я знаю что мы можем победить Куомо в 2022 году. Я собираюсь быть 57-м губернатором Нью-Йорка. Это будет одно из самых эпичных противостояний в истории штата», – цитирует Эндрю Джулиани The New York Post.

63-летний демократ Эндрю Куомо стоит занимает пост губернатора штата с начала 2011 года. В свое время Дональд Трамп называл Куомо одним из своих непримиримых противников, а также упрекал губернатора в том, что он слишком много жалуется и слишком мало делает.

В последнее время губернатор оказался замешан в ряде скандалов, расследованием которых занимается как генпрокуратура штата, так и федеральная прокуратура. Среди прочего его обвиняют в сексуальных домогательствах к подчиненным. Кроме того, свое разбирательство ведут и законодатели штата, пытаясь понять, имеются ли веские основания для лишения Куомо полномочий.