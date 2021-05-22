Украина превращается в «газовый тупик» вместо того, чтобы диктовать Европе свою волю

Зеленский рассчитывал на совсем другой уровень поддержки Фото: REUTERS

Всё пропало! Украина оказалось в «газовом тупике», а ведь было столько мечтаний о статусе газового хаба и возможности диктовать Западу свою волю и свои цены. Счастье было так возможно! И виноваты в этом не русские. Вернее, не только русские (которые, как известно, в нынешней Незалежной виноваты во всем и всегда), но и грубые циничные европейцы.

Именно такими настроениями пропитана статья в украинском издании «Главред», вышедшая накануне. Украина имела перед другими странами «огромную фору» в виде уникальной газотранспортной системы (ГТС) и гигантских газовых хранилищ, чтобы стать новым газовым хабом для всего Старого Света. А что имеет в итоге сейчас? Всего лишь хиреющую ГТС, требующую латания-перелатывания. А газовыми хабами становятся страны, которые не имели раньше никаких шансов для этого – Польша, Германия и Турция. Причем, с Польшей вопрос еще окончательно не решен. Газопровод из Норвегии, если его построят, непонятно чем надо будет заполнять, добыча у норгов падает из года в год, а скоро часть месторождений будет, вообще, закрыта. И вся надежда тут на поставки супердорого сжиженного газа из США на специально выстроенный для этого терминал. А вот Германия и Турция реально становятся хабами после запуска, соответственно, «Северного потока -2» и выхода «Турецкого потока» на проектную мощность. Был еще аналогичный шанс у Болгарии, но болгары сами от него отказались, за что сейчас клянут то правительство, что отказалось от «Южного потока».

Конечно, в этом виноваты русские, поскольку именно они заполняют и будут заполнять новые газопроводы, резко повышающие роль Турции и Германии в обеспечении энергетической безопасности Европы. Но ведь они могли бы и отказаться, чтобы Украине не стало хуже. Но они грубо и цинично – именно так, и не спорьте – поставили во главу угла не интересы Украины, а свои собственные. И это в то время, когда Незалежная в одиночку защищает Европу от агрессии «страны-агрессора» на восточных рубежах «правильной» цивилизации.

Впрочем, иллюзий лишили не только украинцев по газовому вопросу, цивилизационных иллюзий циничные европейцы лишили и нынешнего президента Незалежной Владимира Зеленского. Настолько лишили, что Владимир Александрович даже не удержался на своей пресс-конференции по случаю двухлетия вступления в нынешнюю должность и высказал эту обиду в адрес тех, на кого на Украине принято молиться. Зеленский заявил, что поддержка Киева со стороны Германии и Франции ослабла, и он надеется на увеличение поддержки от Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Насчет последней, конечно, особенно интересно в свете ее грядущей отставки. Но больше всех от Зеленского досталось Байдену. Мол, отказ от санкций против «СП – 2», по мысли президента Украины, станет проигрышем США и лично президента Байдена.

Как заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя этот пассаж, Зеленский обижен на Европу из-за недостаточного уровня поддержки, а в Европе к этому относятся цинично.

- Зеленский рассчитывал на совсем другой уровень поддержки (хотя бы времен Петра Порошенко), а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня, - объяснил положение вещей Бортник и резюмировал. - А в Европе его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди. Они говорят: «Таким образом ты хочешь дискредитировать нашу политическую позицию? Показать, что мы не патриоты, повлиять на общественное мнение внутри наших стран, показать, что мы – российские партнёры? И для чего ты это говоришь? Это вопросы для обсуждения за кулисами, ставь вопросы за кулисами, предлагай модели – как договориться, предлагай модели, как компенсировать Украине убытки от этого всего. Но для чего ты нас публично критикуешь? Это неправильно». Там так это оценивают

Так это видится, по крайней мере, с украинской стороны. Вопрос о том, что Украина сама может быть в чем-то виновата, поскольку зарекомендовала себя ненадежным транзитером, или что Зеленский сам своими поступками и поведением, в частности, нежеланием отвечать за свои действия и слова, вызывает ответную реакцию отторжения, просто не возникает в головах украинцев. Такого просто не может быть, они же ведь «найкращие» во всем мире.

А это значит, что их еще не раз и не два «обидят». В их, естественно, понимании.