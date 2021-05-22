Полярники отметили в Москве профессиональный праздник

Артур Чилингаров. Фото: Глеб Жижикин

В этом году «Арбат-Холл» собрал на празднике участников из двадцати субъектов страны. Это ученые и строители, летчики и моряки, врачи и учителя, а также жители и коренные народы арктических регионов. Организатором официальных торжеств в Москве выступила Ассоциация полярников (АСПОЛ).

Со словами приветствия к полярникам обратились известные государственные и общественные деятели, а также поздравить полярников пришли представители крупного бизнеса и научных кругов. Открыл мероприятие по традиции специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент МОО «Ассоциация полярников» и выдающийся полярный исследователь Артур Чилингаров.

Фото: Глеб Жижикин

«Вы знаете, очень здорово, что мы сплотились вокруг Артура Николаевича», – признаётся полярник Владимир Цоун. «Эмоции через край, потому что кругом друзья. И наука, полярники, и мы – авиация. Очень приятно, что нас собирают. Мы общаемся, вспоминаем свое прошлое и то, как мы работали».

В рамках мероприятия была утверждена концепция форума «Арктика: настоящее и будущее» в 2021 году, а также состоялось открытое заседание совета Ассоциации и презентация Международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли».

Подробности о центре рассказала председатель общества «Знание» Любовь Духанина. В «Полюсах Земли» будет происходить подготовка молодых специалистов сложнейших профессий, необходимых для развития Арктики и Антарктики, а также лекции и тренинги с привлечением экспертов. Проект реализуется в несколько этапов и включит в себя кабинет-музей Артура Чилингарова, научную станцию и молодежный клуб.

Накануне в Рейкъявике (Исландия) состоялась церемония передачи России председательства в Арктическом совете.

Фото: Глеб Жижикин

«Очень хорошо, что профессиональный праздник совпал с Арктическим советом. Потому что много говорили о том, что Арктика нужна и как ее укреплять», – отметил Артур Чилингаров. «Я думаю, очень важно, что мы возглавляем сегодня Арктический совет. Особенно, когда такая сложная международная обстановка, Россия в Арктическом совете имеет свои интересы, отстаивает и будет отстаивать их».

Получение пальмы первенства на два года в этой престижной международной организации, по словам Артура Чилингарова, хорошая возможность наладить диалог в макрорегионе и усилить взаимодействие, направленное на решение социальных, экономических и экологических вопросов.

В Арктический совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. А ротация стран-председателей происходит каждые два года.

Праздничные мероприятия в столице завершились подписанием нескольких документов в сфере науки, досуга и образования. Одним из них стало соглашение между Полярным фондом и компанией «Норникель».

«Это соглашение направлено на сотрудничество в информационно-аналитической, научной и практической деятельности, касающихся глобальных проблем Арктической зоны Российской Федерации», – пояснил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев. «Фактически мы уже сотрудничаем с Полярным фондом и с ассоциацией полярников. Потому что у нас сейчас проходит полярная экспедиция, которая включает в себя 30 научных сотрудников, 30 ученых из 10 научно-исследовательских и научных институтов. По итогу эксперты должны будут предоставить нам объективную, оперативную информацию, касающуюся состояния экологической среды Арктической зоны, в том числе, в регионе размещения наших производительных сил. В народе экспедиция получила название «Полярная экспедиция Чилингарова». И понятно, потому что Артур Николаевич для нас является не только моральным авторитетом в Российской Федерации, но и патриархом арктической зоны».

Напомним, что празднование Дня полярника было утверждено Указом Президента России в 2013 году по ходатайству АСПОЛ в знак признания заслуг отечественных полярников и приурочена ко дню открытия первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс -1» в 1937 году.