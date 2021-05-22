Россияне платят по кредитам больше половины своих доходов

После пандемии россияне готовы больше тратить. Но реальные располагаемые доходы в 2020 году снизились Фото: Евгения ГУСЕВА

Только в апреле этого года россияне взяли в долг у банков колоссальную сумму - 1,3 триллиона рублей. Это максимальное значение за месяц. Причин у такого рекорда несколько: и льготная ипотека, и снижение доходов, и отложенный спрос. Почему россияне бросились брать деньги в долг? И чем это может обернуться для них самих и экономики в целом? Выясняем вместе с экспертами.

НЮАНСЫ СТАТИСТИКИ

Если бы банки разом выставили всем заемщикам счет, отдать пришлось бы больше 20 трлн рублей. Таков совокупный долг всех россиян перед кредитными организациями. И если разделить его на каждого, окажется не так уж и много. 150 тысяч рублей на человека. Да и отдавать банкам приходится лишь каждый восьмой заработанный рубль.

- Общий уровень кредитной нагрузки населения за 2020 год увеличился с 10,7 до 11,7%. Это отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым денежным доходам всего населения, в том числе людей, не имеющих кредитов, - объяснили «КП» в пресс-службе Центробанка.

В этой статистике есть нюансы. Во-первых, в России много тех, кто живет только на свои. Из 10 россиян лишь у трех есть обязательства перед банками (42 млн человек). Во-вторых, есть разница в суммах. У кого-то ипотека на 10 миллионов, а у кого-то микрокредит на 15 тысяч. В-третьих, сильно отличается соотношение доходов и выплат. Кто-то отдает банку 5% от зарплаты, а кто-то - все 80%.

Гораздо корректнее считать среднюю нагрузку не в целом, а на одного заемщика. И тогда цифры будут куда печальнее. По оценке «Эксперт РА», за 2020 год средний уровень закредитованности россиян вырос с 47,1 до 49,1%. А в этом уже перевалил за 50%.

С ЧЕГО ТАКОЙ АЖИОТАЖ

Причин у роста задолженности несколько. Во-первых, более низкие ставки по кредитам, в основном по ипотеке. Во-вторых, отложенный спрос, связанный с пандемией. И в-третьих, снижение реальных доходов.

- После пандемии россияне готовы больше тратить. Но реальные располагаемые доходы в 2020 году снизились, поэтому свои желания приходится финансировать за счет кредитов, - констатирует Олег Шибанов, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ.

У этого есть две стороны медали. С одной стороны, высокий внутренний спрос оживляет экономику. С другой, из-за этого быстрее растут цены. И чем выше инфляция, тем меньше люди могут себе позволить купить на одну зарплату.

- Может наступить момент резкого роста просроченной задолженности, так как у населения закончатся возможности вовремя обслуживать долг. Если доходы продолжат стагнировать, способность платить вовремя будет сокращаться, - говорит Сергей Гришунин, старший преподаватель Школы финансов Высшей школы экономики.

НАЧАЛА РАСТИ ПРОСРОЧКА

Первые неприятные звоночки уже появились. За время пандемии объем просроченной задолженности физических лиц вырос с 737 до 960 млрд рублей. В относительных величинах - с 4,3 до 4,6% от всей суммы долга. Но ситуацию усугубляют реальные процентные ставки, которые вынуждены платить российские заемщики. То есть проблем стоит ждать не от новых (более дешевых), а от старых, накопленных более дорогих долгов.

Усугубляет ситуацию поведение самих банков. В последний год они кредитовали чуть ли не всех подряд. В пандемию ЦБ ослабил требования, чтобы помочь банкирам. А теперь планирует их снова ужесточить. Кроме того, будет расти ключевая ставка. Сейчас она составляет 5% годовых, а до конца года может подняться до 6%. В связи с этим ставки по кредитам до конца года точно вырастут.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Что будет с льготной ипотекой?

Одна из главных причин резкого роста задолженности - низкие ставки по кредитам, в основном по ипотеке. Почти 10 трлн рублей россияне должны по займам, взятым для покупки недвижимости. Это на 22% больше, чем ровно год назад. Буму способствовала программа льготной ипотеки, которую власти запустили в середине 2020 года. В итоге спрос на квартиры резко вырос, и это привело к росту цен. В среднем по стране они выросли на 20 - 25%.

- С начала года россияне берут по 157 тысяч ипотечных кредитов в месяц на общую сумму 430 млрд рублей, - подсчитал Сергей Гришунин.

Программа льготной ипотеки должна завершиться 1 июля этого года. Но есть вероятность, что ее продлят. В ЦБ выступают резко против. Там считают, что если и продлевать программу, то на других условиях и лишь в отдельных регионах, где нет дисбаланса спроса и предложения. Льготные ставки помогли приобрести жилье по более доступным ценам лишь в первые месяцы действия программы. Потом рост цен на квартиры съел все возможные выгоды от более низких ставок.

Тем не менее, как считают эксперты, после отмены программы ждать отката цен не стоит. Поэтому, если вы хотите получить более выгодные условия по ипотеке, то это лучше сделать в ближайший месяц.

КСТАТИ

Основные условия программы

- Квартира должна быть в новостройке, а покупать нужно только у застройщика. Переуступка прав требования от другого физлица не подойдет. Вторичка тоже не подходит.

- Дом может находиться на любой стадии строительства - от котлована до выдачи ключей.

- Минимальный первоначальный взнос - 15% стоимости жилья.

- Максимальная сумма кредита - от 6 до 12 млн рублей. Все зависит от региона нахождения жилья.

- Ставка - 6,5% годовых. На весь срок кредита. Но некоторые банки предлагают еще более выгодные условия.

- Можно использовать маткапитал и другие виды господдержки.

СОВЕТЫ «КП»

Как брать взаймы по-умному

Центробанк начал поднимать ключевую ставки. Это значит, что и в банках будут расти проценты. И если для сберегателей это хорошо (депозиты станут более доходными), то для потенциальных заемщиков - плохо (кредиты начнут дорожать). В этих условиях каждый должен принять собственное решение. Брать ли кредиты в нынешних условиях? Поторопиться или подождать? И как грамотно подходить к выбору кредита, чтобы он принес пользу, а не головную боль на долгие годы?

- Я бы порекомендовали брать кредиты сейчас, так как их стоимость будет увеличиваться, а требования к заемщикам будут ужесточаться, - считает Сергей Гришунин.

Тем не менее у такого подхода есть «подводные камни». Одно дело, когда деньги вам действительно нужны позарез. И совсем другое - когда острой необходимости в заемных финансах нет. Вы же не будете покупать ненужные вещи только потому, что на них дается скидка?! Но если все же решились взять кредит, сперва думайте не о том, на что потратите деньги, а о том, как будете отдавать долг.

НАГЛЯДНО

Сколько стоят кредиты в России

Вид займа и реальная стоимость (% годовых):

Кредитные карты 20,2%

Займы в точках продаж 13,8%

Кредиты наличными 13,5%

Автокредиты 12,8%

Ипотека 7,3%

По данным ЦБ в первом квартале 2021 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

У кого россияне чаще всего берут в долг

У банков 86,4%

У микрофинансовых организаций 6%

И у банков, и у МФО 7,7%

P.S. В среднем один заемщик должен 500 тысяч рублей. У 13 млн человек есть два и более кредита.

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