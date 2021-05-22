США сняли ограничения по дальности для ракет Южной Кореи

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин, видимо, и сам испугался столь радикального решения США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе встречи пришли к договоренности о снятии ограничений по дальности полета южнокорейских баллистических ракет. Об этом сегодня сообщило корейское издание The Korea Daily. Прежнее соглашение ограничивало дальность ракет Южной Кореи до 800 км.

«Я рад объявить об окончании действия рекомендаций по ракетам», — заявил президент Южной Кореи.

В материале уточняется, что при условии отмены ограничений по дальности ракеты Южной Кореи будут способны достичь не только КНДР, но и целей по всей Северо-Восточной Азии, в том числе Китая.

В 2012 году Республика Корея заключила с США договор, согласно которому увеличит дальность своих ракет с существовавших на тот момент 300 км до 800 км. Договоренность также предусматривала увеличение веса боеголовок ракет, включая также и те, дальность действия которых менее 800 км.

Что из этого следует?

Во-первых, совершенно очевидно, что Южная Корея не обладает самостоятельной властью над своими ракетными войсками. За них это делают США. Тут можно запросто назвать Сеул «ракетным официантом» или служкой Вашингтона. Унизительно? Но это так.

Во-вторых, снятие ограничений на дальность полета южно-корейских ракет затрагивает интересы не только Северной Кореи или Китая, но и России. А это неизбежно вызовет озабоченность Пхеньяна, Пекина и Москвы (как и других столиц государств, до которых теперь достанут ракеты Южной Кореи). А это очень серьезно «перекраивает» сложившуюся систему безопасности в регионе. Следовательно, Сеул фактически «вызывает огонь на себя» - страны, о которых достают теперь его ракеты, будут учитывать этот фактор и тоже нацеливать свои ракеты на Южную Корею. Она превращается в потенциальный «объект коллективного битья».

В-третьих, снятие ограничений по дальности для ракет Южной Кореи значительно подрывает сложившуюся систему региональной безопасности.

В-четвертых, сообщение об этом может быть всего лишь пробным шаром для Пхеньяна. Почему? Да потому, что недавно президент США Байден заявил о своей готовности провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он сказал, что обязательными условиями проведения соответствующего диалога будут «определенные обязательства» главы КНДР относительно ядерного арсенала страны и деэскалации ее действий в этом направлении. Очень похоже, что США (якобы снимая ограничения по дальности южно-корейских ракет) пытаются припугнуть Пхеньян, дабы заставить его быть сговорчивей на предстоящих переговорах.

Ну а как же реагирует на это Пхеньян?

Сестра северокорейкого лидера Ким Чен Ына посоветовала США «не распускать вонь».

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин, видимо, и сам испугался столь радикального решения США и потому сообщил Байдену, что Пхеньян необходимо вернуть на «путь диалога», так как вопрос денуклеаризации Корейского полуострова является «вопросом выживания» его страны.

Ну а пока идет эта дипломатическая возня, и Северная Корея, и Китай, и Россия, и другие страны региона, до которых «с позволения США» достают теперь ракеты Сеула, наверняка вносят коррективы в планы боевого применения ракетных и других войск против Южной Кореи.

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