Как отличить аллергию от простуды: Анализы помогут оценить коварные симптомы

Симптомы аллергии зависят от способа проникновения аллергена в организм Фото: Shutterstock

Кому не случалось обнаружить как-нибудь вечером, что из носа течет, постоянно чихаешь и кашляешь? Это полноценные признаки ОРВИ, и по нынешним временам рекомендация одна: оставайтесь дома, вызовите врача и ждите теста на ковид. Но у всех планов громадье, да и странно отправляться на больничный с такими, в общем-то, обыденными симптомами. Тем более, что это может быть и не только не ковид, но даже и не простуда, а обычная аллергия. И даже если ее у вас никогда не было - она может начаться в любой момент. Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U, рассказал, как понять, что у вас именно аллергия.

Откуда она берется?

Почему кто-то может съесть килограмм клубники, а кому-то достаточно одной ягоды, чтобы покрыться зудящей сыпью? Все дело в нашей иммунной системе. Обычно она доблестно защищает нас от опасных вторженцев вроде вирусов или инфекций, но иногда может очень бурно среагировать на совершенно безвредный продукт. По отношению к человеку с сыпью этот продукт будет аллергеном, а сама реакция называется аллергической. Вызвать ее может все, что угодно – от антибиотика до котенка, от металла до меда.

Коварство аллергии в том, что при первом контакте с аллергеном ничего не происходит. Сначала иммунитет проводит оценку – друг перед ним или злобный агрессор? Если он решит, что мед, или кошачья шерсть, или антибиотик все-таки зло, то при втором контакте с ними иммунитет выделит специальные антитела IgE. Белок, который есть в аллергене, вступит в контакт с антителами, а тучные клетки, к которым эти антитела прикрепляются, выделят гистамин. Именно он отвечает за отек, воспаление, зуд, сыпь, чих и прочие прелести.

Самые опасные среди аллергенов: моллюски, арахис и яд насекомых.

Почему аллергию нужно выявлять?

Дело в том, что аллергия может быть очень опасна. Действие гистамина в бронхах вызывает приступ бронхиальной астмы, а в гортани - отек Квинке, который еще называют анафилаксией. Если немедленно не принять меры, то человек может умереть – буквально задохнуться за считанные минуты. Вот почему всем аллергикам очень важно знать, на что у них аллергия и в какой форме.

Симптомы аллергии зависят от способа проникновения аллергена в организм. Поскольку пыльца, причиняющая бесчисленные страдания аллергикам весной и летом, вдыхается через нос, то аллергия на нее проявляется в носу, глазах, околоносовых пазухах и горле.

А вот аллергены из пищи могут разнообразить нашу жизнь проблемами в желудке и кишечнике и кожными проявлениями. Если аллерген воздействует на кожу (например, воск при эпиляции или бытовая химия, та же хлорка), то тоже возникают сыпь и зуд.

Очень опасны укусы насекомых, т.к. они могут вызвать не только аллергическую, но и токсическую реакцию. Анализ на антитела IgE к яду при токсической реакции будет отрицательный, а самочувствие – все равно отвратительным. Укус может привести к падению артериального давления, крапивнице, нарушению дыхания и работы сердца. Такие симптомы зачастую возникают в первые 15 минут и требуют вызова скорой помощи.

Как понять – аллергия у вас или нет?

Рисковые экстремалы могут провести опыты прямо на себе. Поели креветок – и у вас начался зуд? Можно еще пару раз попробовать - и если реакция будет проявляться все время – значит, у вас аллергия на креветок. Но лучше такого не делать – потому что, проверяя себя на аллергию таким образом, вы буквально рискуете жизнью. При повторном воздействии аллергена реакция может усилиться – так недалеко и до отека Квинке. И не факт, что вас успеют спасти. Гораздо разумнее использовать современные методы диагностики.

Есть два вида диагностических методик выявления аллергии - кожные тесты и тесты по крови. Кожный тест проводится только врачом и в особых условиях: когда нет обострения аллергии, цветения, домашних животных поблизости. Это все может повлиять на точность теста.

Есть три основных метода кожных аллергопроб:

Накожный – аллерген помещают на кожу в виде капли или аппликации под пластырь на 48 часов,

Царапина – аллерген проникает в организм за 20 минут, а выявить можно реакцию на 40 аллергенов одновременно,

Внутрикожный - аллерген вводят тонкой иглой внутрикожно. Так можно определить тип реакции - через 20 минут немедленная, через 6-12 часов - реакция переходного типа, через 24-48 часов - замедленная.

Тест по крови нужно проводить в совсем других условиях - на фоне обострения и наличия симптомов аллергии. Анализы крови на аллергию объединяют в панели – это скрининги на схожие аллергены, например, есть пищевая панель, ингаляционная панель и т.д. Кроме панелей, можно сдать анализ на индивидуальные или молекулярные аллергены. Молекулярная аллергодиагностика помогает найти белки, которые могут быть причиной перекрестных реакций – например, белки в яйцах или молоке.

КСТАТИ

Что такое пищевая непереносимость

Непереносимость молока – одна из самых известных непереносимостей, помимо реакции организма на глютен. На безглютеновой и безлактозной пище успели обогатиться немало производителей «полезной» еды. (На самом деле она ничем не полезнее остальной пищи – если у вас нет непереносимости глютена, то поедание безглютенового хлеба никак не улучшит ни фигуру, ни здоровье).

Аллергия — это чрезмерная реакция иммунитета на какой-либо белок, вызывающая немедленную выработку антител IgE. А непереносимость — это химическая реакция пищеварительной системы на некоторые продукты. Есть, конечно, вариант с долгим иммунным ответом, но тогда вырабатываются антитела IgG4.

В отличие от аллергиков, которых любое количество аллергена может положить на лопатки, люди с непереносимостью вполне спокойно переживают небольшое и редкое употребление того же молока или глютена. Соответственно, аллергик должен строго избегать контакта с аллергеном и всегда носить с собой антигистамины, а человек с непереносимостью – нет.

Узнать, непереносимость у вас или аллергия, можно по анализу крови. Например, если у вас вырабатываются IgE-антитела к клубнике, то у вас аллергия, а при IgG4-антителах – непереносимость.

ВАЖНО!

Как бы то ни было, анализ или тест вам может назначить только врач. Разобраться в результатах исследования может только специалист, как и выбрать правильное время для сдачи анализов. В противном случае это лишь напрасная трата времени и денег.

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