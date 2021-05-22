Участник «Евровидения-2002» Жан Милимеров: «Манижа — умничка и мастер своего дела. Все получится!»

Поддержать артистку, которую хейтят только в России, решил Жан Милимеров. Фото Максима ЛИ

22 мая в Роттердаме пройдет гранд-финал шоу «Евровидение», где 26 стран сразятся за победу в конкурсе. Певица Манижа выступит пятой. Ее песня Russian Woman настолько приглянулась иностранцам, что делегации соперников распевают ее в кулуарах, а выступление Манижи в первом полуфинале и номер с национального отбора в Youtube посмотрели уже посмотрели более 21 миллиона раз.

Поддержать артистку, которую хейтят только в России, решил Жан Милимеров — участник шоу «Три аккорда» и бывший солист группы «ПМ», который еще в составе коллектива «Премьер-министр» участвовал в «Евровидении» в 2002 году.

Выступление Манижи в первом полуфинале и номер с национального отбора в Youtube посмотрели уже посмотрели более 21 миллиона ра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Маниже, которая сейчас представляет честь России в Роттердаме, хочу пожелать одного: чтобы она расслабилась, выдохнула, успокоилась и спела в свое удовольствие в финале, — рассказал «КП» Милимеров. — Как умеет. Потому что за время пребывания в городке «Евровидения» уходит огромное количество сил и эмоций — съемки, интервью, репетиции, запись профайлов, переезды. Каждый день. Мозг взрывается. Так что в финал мы уже зашли, с чем поздравляю всю Россию и Манижу, теперь отдыхаем. Набираемся сил. Выходим и делаем свое дело. Она — умничка и мастер своего дела. Посыл работает на 100%. Знает, что делать на сцене и как донести до зрителя месседж. Так что желаю удачи и уверен, что все будет хорошо. И мы будем первыми.

Суперфинал «Евровидения-2021» покажет Первый канал в прямом эфире в 22.00

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