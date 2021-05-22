Директор и худрук театра «Русская песня» 71-летняя Надежда Бабкина задекларировала 56 млн. 601 тыс. рублей

Каждый год в конце весны руководство столичных театров отчитывается о доходах. Мы изучили заработки самых известных деятелей культуры – они заявили доходы за 2020-й год. Указаны все доходы, а не только зарплаты в театрах – также гонорары за съемки, рекламу.

Директор «Московского Театра на Таганке» 55-летняя Ирина Апексимова задекларировала годовой доход – 7 млн. 407 тыс. рублей и две квартиры – 86 и 35 кв м.

Художественный руководитель «Московского драматического театра на Малой Бронной» 45-летний Константин Богомолов заработал за коронавирусный год – 17 млн. 904 тыс. рублей, а его жена Ксения Собчак – 212 млн. 708 тыс. руб. У Богомолова есть своя квартира площадью 80 кв м, и доля в родительской. У Собчак три земельных участка, дом, и две квартиры, одна из которых огромная – 353 кв м. Кстати, своей машины у Богомолова за год не появилось. А его жену водитель возит на новеньком Bentley.

Директор и худрук театра «Русская песня» 71-летняя Надежда Бабкина задекларировала 56 млн. 601 тыс. руб. Судя по поданным в налоговую данным Надежда Георгиевна так и не продала две квартиры у моря в Болгарии, также у нее есть две квартиры в Москве и дом в Подмосковье. За 2019-й Бабкина заявляла доход в 34 млн. 887 тыс. руб. В 2020-м Надежда Георгиевна тяжело переболела коронавирусом после чего получила рекламные контракты, видимо это отразилось на увеличении дохода. Надежда Бабкина после болезни в отличной форме – написала книгу и дял рекламодателей теперь символизирует удачу.

57-летний Владимир Машков задекларировал за год 24 млн. 301 тыс. руб. У худрука «Московского театра Олега Табакова» предоставлена информация о двух квартирах (76 и 104 кв. м), а у жены Машкова – одна квартира (55 кв. м).

У худрука «Драматического театра им. М.Н. Ермоловой» 60-летнего Олега Меньшикова доход за год 35 млн. 133 тыс. руб. А у его жены – 203 тыс. руб. У народного артиста есть одна квартира (171 кв.м). В прошлом году была задекларирована дача, в этом уже нет – видимо продал.

Худрук «Московского Театра эстрады» 75-летнего Геннадий Хазанов задекларировал две квартиры в Москве и одну в Латвии, а также годовой заработок в размере 9 млн. 123 тыс. руб. Супруга народного артиста показала доход в 135 млн. руб. На нее записаны дом и квартира России, а также по две квартиры в Израиле и Латвии.

Художественный руководитель «Московского академического Театра сатиры» 86-летнего Александр Ширвиндт показал доход за год – 13 млн. 303 тыс. руб. На двоих с женой у него дом и квартира в столице.

У президента «Московского Международного Дома музыки» 76-летнего Владимира Спивакова доход – 61 млн. 690 тыс. руб. Вместе с супругой Сати Спиваковой (ее доход – 7 млн. 180 тыс. руб.) народный артист СССР владеет двумя квартирами в Москве, а также недвижимостью во Франции и Испании.