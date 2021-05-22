Таинство прошло в храме всех святых на Соколе Фото: Иван МАКЕЕВ

Десять лет назад Алла Пугачева потеряла близкого человека. Родному брату Примадонны полковнику запаса Евгению Борисовичу Пугачеву было всего 60 лет, когда он скончался после операции на сердце в Бакулевском центре.

После смерти брата Алла Борисовна поддержала сына Евгения, своего племянника Влада и его сына Женю (мальчика назвали в честь деда-Ред.) Алла Борисовна взяла малыша под опеку, оплачивает его образование.

Крестными девочки стали друзья семьи Фото: Иван МАКЕЕВ

За эти годы жизнь изменилась в благоприятную сторону и личная жизнь племянника звезды Влада Пугачева. После неудачного брака с матерью своего сына и прошлых отношений мужчина встретил бухгалтера из Казани Гузель и влюбился. Пару лет назад пара расписалась в Перовском загсе.

Внучку Пугачевой крестили в Храме Всех Святых Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сейчас я действительно счастлив, - говорит Влад Пугачев. - Мы с Гулей смотрим в одну сторону, мы одна команда. У меня не только умная, но и красивая жена, я понимаю, что всю жизнь шёл к этой встрече.

- Через неделю после знакомства Влад сделал мне предложение, - вспоминает Гузель. -Я не знала, что Влад из знаменитой семьи. Только через три дня после знакомства он сказал, что племянник Аллы Пугачевой. Сначала я ему не верила, думала, он шутит. Почему я его полюбила? Влад покорил меня своей добротой. Он все время меня удивляет, радует.

После свадьбы влюблённые поселились в квартире в районе метро Сокол, которую Владу подарила Алла Борисовна.

Девять месяцев назад у них родилась дочь Алла. Недавно семья Пугачевых переехала в новую квартиру в районе метро Динамо, поскольку дом, в котором они прежде жили признали аварийным и расселили жильцов по разным районам. Пугачевым повезло. Далеко от прежнего места жительства они не уехали, остались на той же ветке метро.

В минувшую пятницу племянник Аллы Пугачевой крестил свою маленькую дочь Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас Влад занимается благотворительными проектами, а Гузель по-прежнему работает бухгалтером. Поскольку работа у неё на удаленке, у девушки есть время, чтобы совмещать службу с воспитанием детей. Ведь от первого брака у Гули, как и у Влада, есть сын.

В минувшую пятницу племянник Аллы Пугачевой крестил свою маленькую дочь. Таинство прошло в храме всех святых на Соколе. Крестными родители выбрали своих близких друзей: подругу Гузель Марту и друга Влада Алексея.

Аллочка практически не плакала во время таинства Фото: Иван МАКЕЕВ

Поздравить родителей приехала певица и телеведущая Анна Калашникова.

- Маленькая Алла, как мне кажется, очень похожа на Аллу Борисовну Пугачеву. Особенно глаза! Такие же серо-голубые. Аллочка практически не плакала во время таинства, такая улыбчивая, красивая девочка. У меня есть сын Данечка, но мне хотелось бы такую же малышку, как у Влада и Гули. Уверена, что Аллочку ждёт большое будущее, главное -пусть будет здорова и счастлива, - сказала «КП» Калашникова.