Красная икра подорожала на треть и достигла максимума за последние 10 лет

За последний год цены на красную икру в рознице выросли как минимум на 30% и поставили новый десятилетний рекорд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Резко выросли цены на красную икру — популярный российский деликатес. По данным Росстата, в апреле 2021 года 1 килограмм лососевой икры в розничной сети стоил в среднем 4,7 тысячи рублей. Это на 30% больше, чем в апреле прошлого года. Да и вообще таких цен статистика еще не отмечала, а наблюдение ведется с 2011 года.

Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет

За последний год цены на красную икру в рознице выросли как минимум на 30% и поставили новый десятилетний рекорд. Подешеветь деликатес может не раньше июня, когда на рынок начнет поступать новый улов.

- Икры нет. Прошлогодняя путина была провальная — красной рыбы было меньше, чем в предыдущие годы на 30-50% в зависимости от породы, - рассказал kp.ru специалист Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии, попросивший не называть его имени. - Плюс к этому горбуша плохо хранилась, производители не смогли ее сохранить, торговые организации перекупают икру друг у друга втридорога, вот она и подорожала. А сейчас икры практически уже нет — кончилась. Надо ждать новую путину.

Уменьшение вылова происходило в 2020 г. не только у российских берегов, но и на Аляске. Итоги небывало скудной путины обсуждались на международной научной конференции, которая проходила в этом году на Сахалине. Ученые предположили, что из-за изменения климатических условий уменьшилась кормовая база для лососевых.

- Не все так фатально — для природы характерна цикличность и после спада урожайности нередко наблюдается подъем - ожидается, что в этом году путина будет более урожайной, — успокоил kp.ru доцент кафедры биологии и ихтиологии Университета технологии и управления Андрей Пономарев.

Путина лососевых в этом году начнется в июне и продлится до августа-сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые лидеры подорожания: цены на картофель и морковь растут в 10 раз быстрее инфляции

Причиной стали низкие урожаи традиционных овощных культур (подробнее)