Леди Гага пережила изнасилование в 19 лет, после чего забеременела и начала чувствовать онемение

Певица вспомнила, что однажды случайно встретила насильника в магазине, и ее «парализовало страхом» Фото: REUTERS

Одним из обязательных условий предстоящего сотрудничества переехавшего в США принца Гарри, отказавшегося от королевской семьи и титулов, с медиамагнаткой Опрой Уинфри было его откровенное интервью телеведущей. Вместе с супругой Меган Маркл рыжеволосый баламут договор выполнил. Теперь пришло время Опры.

И первым совместным проектом, с которого Гарри и начнет зарабатывать приличные деньги, стал документальный фильм The Me You Can’t See (Apple TV+), посвященный проблемам психического расстройства на примере известных личностей. Первым героем проекта стала Леди Гага — американская певице по имени Стефани Джерманотта.

Со слезами на глазах 35-летняя певица вспомнила, как в 19 лет попала в сексуальное и физическое рабство к продюсеру, имя которого называть не хочет. Гага уверяет, что не смогла противостоять напору мужчины, будучи неопытной.

— Боль была похожа на ту, которую я испытала после того, как человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на углу дома моих родителей, — призналась звезда. — Мне было плохо и меня тошнило, потому что надо мной надругались. Меня заперли в студии на несколько месяцев.

— Продюсер сказал мне раздеться, — воспроизвела события Леди Гага. — Я отказалась и ушла. Мне сказали, что сожгут всю мою музыку, и не остановились. Он продолжал меня просить, я просто замерла и... я даже не помню [как это случилось].

Разумеется, это не могло не повлиять на психику артистки. Эпатажное поведения и костюмы — отголоски той травмы, которую она вспоминает до сих пор. У певица диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, а еще она страдает фибромиалгией — хроническими болями в мышцах, связках и суставах.

— Каждый раз, когда мое тело начинает болеть, я чувствую себя так, как будто меня только что изнасиловали, — сказала Гага. — Меня столько раз обследовали медики... Но они все равно ничего не могут сделать. В то время как тело помнит все. Я ничего не чувствую, кроме какого-то отчуждения. Как будто мозг отключается. Ты не понимаешь, почему никто не паникует, хотя ты находишься на пределе острой паранойи.

Певица вспомнила, что однажды случайно встретила насильника в магазине, и ее «парализовало страхом». Впервые об этом случае Леди Гага рассказала в интервью Говарду Стерну в 2014 году. Этому чудовищному случаю она посвятила трек Swine («Скотина»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опра Уинфри и Леди Гага рассказали о пережитых изнасилованиях

Телезвезда и певица сделали это в документальном проекте, который курирует принц Гарри (подробнее)