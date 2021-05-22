Сборная России готова к битве с Британией. Фото: REUTERS

В субботу, 22 мая 2021 года, на чемпионате мира по хоккею сборная России сыграет свой второй матч на турнире. Накануне - победили в важной игре Чехию 4:3. Соперником будет команда Великобритании. Для британцев встреча станет первой на первенстве планеты. Первая новость - да, в Британии есть хоккей. А в 1936 году сборная Великобритании даже побеждала на Олимпиаде в Гармиш-Партенкирхене. Но с тех пор хоккей ушел далеко в своем развитии и теперь британцы - аутсайдеры, которые редко появляются в элитной группе.

Последний раз британцы играли в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 1994 году, заняв в Италии 12-е место. И Россия даже играла в одной группе с Великобританией, одержав победу в очном поединке со счетом 12:3. Всего же за пять матчей того турнира получили 44 шайбы в свои ворота. Спустя 26 лет Британия возвращается в элитный дивизион мирового хоккея.

У нас в активе уже есть первая победа на турнире - команда Брагина победила Чехию 4:3. Фото: REUTERS

той команде царит крайне необычная атмосфера. Потому что перед стартом чемпионаат мира настоящий главный тренер команды Питер Расселл сказал, что не хочет тренировать сборную. Так что его обязанности на ЧМ будут выполнять два ассистента - британец Кори Нилсон и канадец Адам Киф.

Смотрите матч Россия-Великобритания в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Россия-Великобритания. Прямой эфир 21 мая 16.00. Трансляция Первого канала завершена.