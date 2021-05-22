Предприниматель на «Rang Rover» расстрелял двух пешеходов на «зебре» в Королёве

Водитель произвёл несколько выстрелов по пешеходам из травматического пистолета.

Дорожные разборки в подмосковном городе Королев вечером пятницу, 21 мая, закончились стрельбой. Все произошло на улице Октябрьской, прямо на пешеходном переходе в спальном квартале. По словам очевидцев, черный внедорожник «Rang Rover» едва не сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу аккурат по «зебре». Один из них был на самокате. То ли от испуга, то ли на эмоциях, но мужчина ударил самокатом по бамперу иномарки. С этого и начался конфликт.

- Водитель произвёл несколько выстрелов по пешеходам из травматического пистолета. Оба мужчины получили легкие ранения, - сообщили kp.ru в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Очевидцы сумели запечатлеть конфликт на видео и вызвали полицию. Водителя, которым оказался местный 57-летний предприниматель, в тот же вечер доставили в полицейский участок. Однако там во всех бедах он обвинил именно пешеходов. По его версии, двое мужчин были пьяны и буквально бросились под колеса его машины.

Сейчас в истории разбирается полиция. Уголовное дело пока не возбуждено.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в главке подмосковной полиции.