Байден назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном

По словам Байдена, потенциальная встреча лидеров США и Северной Кореи - средство по деэскалации ядерной программы КНДР Фото: REUTERS

Президент США заявил, что готов встретиться с главой Северной Кореи, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Об этом Джозеф Байден рассказал в ходе совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Встреча проходила в Белом доме.

- Если он возьмет на себя определенные обязательства, то я бы встретился с ним, - ответил на вопрос журналистов Байден. Американский лидер, говоря об «обязательствах», имел в виду шаги, связанные с ликвидацией ядерного арсенала КНДР. И эти меры должны быть приняты до встречи на высшем уровне, а не после нее.

По словам Байдена, потенциальная встреча лидеров США и Северной Кореи - средство по деэскалации ядерной программы КНДР.

Прежде Джо Байден отмечал высокую угрозу и опасность, которую представляют для Америки и всего мира ядерные программы Ирана и Северной Кореи. В попытках противостоять этим угрозам Белый дом продолжит «твердое сдерживание» этих стран.

Впрочем, на текущий момент никаких переговоров между администрациями Байдена и Ким Чен Ына на тему будущего саммита не ведется.

- Я обеспечу, чтобы моя команда встретила с их коллегами в КНДР и дала понять, каковы наши намерения, - заметил американский президент.

Предшественник Байдена, Дональд Трамп в отличие от многих предыдущих американских лидеров, три раза встречался с Ким Чен Ыном. Несмотря на отсутствие официальных отношений между США и КНДР, Трамп заявлял о дружеском характере общения между двумя лидерами. Но после поражения Трампа на президентских выборах, риторика Северной Кореи снова вернулась в прежнее русло. В январе Ким Чен Ын назвал США главным врагом Пхеньяна.