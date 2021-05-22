Александр Домогаров: «Подбухивать на сцене? Никогда в жизни! Это смерть»

В полуторачасовом интервью актер рассказал про очередную свадьбу

Александр Юрьевич Домогаров — личность одиознейшая. Любимый многими женщинами актер часто отличался довольно экстравагантными поступками: то из театров со скандалом уходил, то срывал съемки, то душил журналисток во время интервью. В полуторачасовом интервью ютуб-блогу «Миронов Де-Факто» актер рассказал про очередную (четвертую по счету) свадьбу, звездную болезнь и пристрастие к алкоголю.

ПРО ПОКЛОННИЦ И ЗВЕЗДНУЮ БОЛЕЗНЬ

«Уже не пристают, слава Богу. Все спокойно. Возраст. 57 лет. Сейчас другие герои. Да и я — поздний. Вся эпопея [слава и большие роли] ко мне пришла поздно, лет за 30. Не как сейчас людям, у которых башки нет, приходит [популярность и деньги] в 20 лет. Это страшно. Звездочку ловят и в 20 лет справиться с ней сложно. Ох какое страшное заболевание. Я переболел. У меня были тяжелые приступы вседозволенности: хамил милиции, гаишникам, кому угодно. Все обходилось. Друзья прикрывали, но могло все кончиться далеко не радужными перспективами. Мозги сработали — всему есть граница, дальше туда не надо идти. А сегодня молодым актерам тяжело будет выбраться из этого плена. Заканчивается страшным психофизическим падением»

Александр Домогаров в спектакле "Вишневый сад" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПРО ОБИЛИЕ РОМАНОВ

«Мои романы — всегда взаимно. Это не мания «хочу в загс!». Первый брак (с Натальей Сагоян) — юношеское увлечение, невозможность жить без. Делать такое в 18 лет нельзя. Но родители меня не отговорили. Естественно, все это в итоге было разрушено и жизнью, и другими обстоятельствами. Не готовы люди в таком возрасте. Второй брак (с Ириной Гуненковой) — прожили лет 17 с мамой Саши. Третий брак (с Натальей Громушкиной) — страсть, безумие. И тоже закончилось. Хорошо, что так, а могло бы и хуже — трагически. Оправдал бы меня потом суд присяжных? Не знаю»

ПРО ЧЕТВЕРТЫЙ БРАК

«Почему я сейчас выгляжу более степенным? Годы. Когда соберусь идти на четвертый круг [новая свадьба], поставлю в известность близких людей. Об этом не узнает население страны. Буду умным человеком. Произойдет ли это в 2021 году? Может. Не исключен вариант. Кто избранница? Не скажу. Мы давно вместе. И я-то привык к долбежке желтой прессы. А вот человек (невеста) может оказаться не очень. Станет ли четвертый брак заключительным? Седина в бороду — бес в ребро».

6 лет назад состоялась Премьера «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПРО АЛКОГОЛЬ

«Андрей Сергеевич Кончаловский придумал очень хороший ход, чтобы огромные монологи Астрова в «Дяде Ване» (Театр Моссовета), которые сегодня, может быть, прозвучат банально и высокопарно, не выглядели претенциозно. «А здесь он накатывает!». Только чуть выпил человек и монолог про то, что не любит никого и не полюбит больше, звучит иначе. Подбухивал ли я на сцене? Никогда в жизни! Это смерть. Играть пьяным — смерть. Один раз в жизни в Театре российской армии позволил и потом сказал: «Никогда!»

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