УМ нужен США для дестабилизации ситуации на границах России и поблизости от них. Благо у всех трех государств такие конфликты имеются. Тем более, что на востоке Украине он даже далек от «заморозки» Фото: REUTERS

Практически сразу после визита главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Киев, руководители дипломатических ведомств Грузии, Украины и Молдовы анонсировали создание нового объединения – «ассоциированного трио» якобы для усиления интеграции своих государств в Европу.

Кому он нужен, этот ГУМ?

- Ассоциированное трио - это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе, - объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после подписания меморандума.

- Мы разделяем исторические связи и ценности ЕС. Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС, - поддержал украинского коллегу вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. - Наши приоритеты включают также расширение диалога «Ассоциированного трио» с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зеленой экономике, транспортном секторе и достижение максимальной интеграции в рынок ЕС на базе углубленного Соглашения об ассоциации, а также углубление нашего сотрудничества с ЕС в вопросах безопасности.

Ничто не ново под Луной. Помнится, было такое межгосударственное объединение ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия), образованное с несколько похожими целями. Но в нынешний период времени практически почившее в бозе. Сначала отвалился Узбекистан, а потом и Азербайджан стал ближе к Турции. Получается, что новое трио ГУМ в какой-то степени - это видоизмененный ГУУАМ. И все разговоры про интеграцию в ЕС – это в пользу бедных. Поскольку интегрироваться им удобнее и эффективнее поодиночке, что доказывает весь предшествующий опыт.

Тогда – зачем? Ответ тут существует простой и логичный до обыденности. ГУМ нужен США для дестабилизации ситуации на границах России и поблизости от них. И дестабилизация эта может быть осуществлена самым простым путем – размораживанием конфликтов. Благо у всех трех государств такие конфликты имеются. Тем более, что на востоке Украине он даже далек от «заморозки».

Выстрелит ли этот ГУМ против России? По крайней мере, до тех пор, пока население в зонах конфликта путем разных инструментов воздействия не будет деморализовано, вряд ли. Но именно в этом направлении идет очень активная работа.

Руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Путь к миру?

Самая перспективная в этом отношении для США – Грузия. Над Украиной висит груз Минских соглашений. В Молдавии вскоре предстоят парламентские выборы, и нынешний президент Майя Санду делает все, чтобы избиратели в ней разочаровались, а, значит, и в поддерживающих ее политических силах. А вот Грузия… Грузия – это тот еще «дозревающий фрукт».

Несмотря на показное стремление к якобы мирному урегулированию и даже грузинскую программу «Шаг к лучшему будущему», направленную якобы на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии, ничего мирного у политиков Грузии и большинства местного населения в отношении непризнанных республик нет. Программа является такой же показухой, как и заверения о приверженности миру. В реальности ее декларативный характер сводится лишь к оказанию некоторых медицинских услуг жителям республик и обучению нескольких десятков студентов в грузинских вузах. Причем, обучение в вузах идет на грузинском языке, что резко сужает круг потенциальных соискателей образования. Что же касается содействия экспорту продукции республик в Европу, то тут бы кто помог самой Грузии, у которой три главных зарубежных покупателя ее товаров – это Азербайджан, Россия и Армения.

Если же учесть, что все эти грузинские программы действуют лишь для обладателей так называемых «нейтральных» паспортов, то есть для тех, кто не признает государственность республик, то количество потенциальных адресатов, получающих помощь, становится еще меньше.

В Молдавии вскоре предстоят парламентские выборы, и нынешний президент Майя Санду делает все, чтобы избиратели в ней разочаровались Фото: REUTERS

«Гражданские» активисты в помощь

Совсем другое дело – НПО, действующие в республиках. Их там уже сотни. И большинство из них имеют не местные корни, а, например, грузинские. И в конечной цели их деятельности сомнения вряд ли могут быть хоть у кого-то.

При этом, практически все эти совместные НПО финансируются не из грузинских источников, а из западных. Как непосредственно через представительства этих государств в Тбилиси, так и через НПО США, Великобритании, Швеции, Германии, Швейцарии, Дании, Австралии, Финляндии и так далее. Достаточно лишь привести названия некоторых программ, чтобы уяснить, какие задачи они решают: «Женщины в политике», «Мир без насилия», «Точка зрения», «Содействие сбалансированному освещению конфликтов на Южном Кавказе» и т.д. Есть куча программ, направленных на воспитание молодежи в «нужном» направлении. Все они сводят конфликт республик с Грузией к исключительно недопониманию между разными этническими группами в рамках одного государства. И неудивительно, что деятельность грузинских НПО, сотрудничающих с коллегами в Южной Осетии и Абхазии, в посольстве США в Тбилиси курирует кадровый сотрудник ЦРУ.

Кстати, многие из этих НПО работали ранее и продолжают и посейчас работать на Украине, обрабатывая молодежь и сотрудников СМИ, строя свою деятельность по трем направлениям: выплата грантов, обучение, организация встреч других странах. И за всеми благотворительными акциями и другими мероприятиями активистов «гражданского общества» всегда присутствует очень жестко выстроенный геополитический курс.

Повоевать и хочется, и колется

Картина становится еще более интересной, если посмотреть, что под разговоры о «мире, дружбе и жвачке» делает Грузия в сфере собственной милитаризации. А там, уважаемые, творятся интересные вещи. После жесткого вразумления в 2008-м Тбилиси на какое-то время похоронил воинственную риторику. Но именно что на какое-то время. А через несколько лет она опять возродилась. Особенно в этом усердствуют представители созданного Саакашвили «Единого национального движения», которые раз от разу все более жестко требуют разморозить конфликты с Абхазией и Южной Осетией. Тем более, что военное сотрудничество Грузии с США не прекращалась ни на год, а военная помощь поступает в Тбилиси из Вашингтона с завидной регулярностью.

Грузия закупила противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», от которых Украина исходила слюнями не один год. Грузия озвучила намерение закупить разведывательные и ударные беспилотники. После недавней войны в Нагорном Карабахе это желание превратилось у Тбилиси, как и у Киева, уже в навязчивую идею. Грузия подписала соглашение с Израилем о полной модернизации своей системы ПВО. Элита грузинского спецназа проходит регулярную стажировку в Форт Брэгге в США, а программа обучения остального спецназа слизана один в один с курса подготовки американских рейнджеров. Кстати, немудрено, что и инструктора у грузинских военных на территории Грузии из числа американских военных. Пусть это и не помогло им в 2008-м, но они все же лучше отечественных. А буквально пару лет назад грузинские власти смогли убедить Белый дом в необходимости создать логистический терминал для ВВС НАТО рядом с аэродромом Вазиани. Это вдобавок к уже двум существующим объектам, эдаким мини-базам США, на которых американцы присутствуют на постоянной основе – стрелковому центру в Сачхоре, где готовят горных егерей, и тренировочному центру в Кранциси.

Bоенное сотрудничество Грузии с США не прекращалась ни на год, а военная помощь поступает в Тбилиси из Вашингтона с завидной регулярностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний Тбилиси – просто мечта Трампа. Как агитировал бывший американский президент, чтобы европейские страны НАТО платили взносы в общий оборонный бюджет в размере 2% своих ВВП! А вот Тбилиси на военные нужды тратит сейчас не 2%, а целых 8%. Практически рекордсмены по этому показателю. Никак, для укрепления мира стараются, а вовсе не к войне готовятся.

Кто на что деньги выделяет

Как говорится, такие бы деньги, да в мирных целях! На укрепление сотрудничества и интеграцию республик. Цены бы не было. Вот только даже для достижения геополитических целей финансирование со стороны тех же западных НПО местных активистов остается абсолютно неупорядоченным и не достигает целей. Вроде бы выделяются гигантские суммы, но есть куча нюансов. Во-первых, деньги выделяются от случая к случаю. Во-вторых, большая часть этих сумм идет на оплату не местного актива, а западных сотрудников. Этот рецепт не нов. Евросоюз так уже «помогал» в 90-х странам СНГ, когда 80% или 90% выделенных в рамках проектов сумм шли на зарплату самим же менеджерам из западных стран, попутно снижая в Европе уровень безработицы среди высокообразованных специалистов. А что остается после того, идет на пиар-сопровождение проектов. В результате местным достаются только крохи, которые те успешно «осваивают».

А вот помощь той же Абхазии от России на этом фоне выглядит совсем иначе. Из бюджета этой республики в 8,5 млрд. рублей почти половина (4 млрд.) - это финансовая помощь России. А есть еще внебюджетные программы. Так, например, на реализацию «Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазия» на 2020-2022 годы РФ выделила полтора миллиарда рублей. Это вам не какое-то правильное освещение конфликта, это реальное обеспечение жизнеспособности республики.

Как говорится, делайте выводы.

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