Бельгийская полиция разыскивает военного-экстремиста, сбежавшего с гранатометом

Более 400 бельгийских полицейских и солдат прочесывали национальный парк Хоге Кемпен в поисках дезертира Фото: REUTERS

Бельгийские службы безопасности совместно с полицией развернули спецоперацию по поиску 46-летнего военнослужащего Юргена Конингса, который исчез из части еще в понедельник, 17 мая 2021 года. Вечером во вторник, 22 мая, полиция обнаружила брошенный автомобиль Конингса вблизи голландской границы. Машина была заминирована. После этого было решено, что опытный снайпер дезертировал. С собой он прихватил четыре противотанковых гранатомета, пулемет и пистолет, пишет France 24.

Более 400 бельгийских полицейских и солдат прочесывали национальный парк Хоге Кемпен в поисках дезертира. На помощь коллегам прибыли правоохранители из Германии и Нидерландов.

Европейские СМИ окрестили Конингса «бельгийским Рэмбо». Ранее было обнаружено письмо, в котором содержались угрозы в адрес целого ряда государственных и общественных деятелей. В частности, военный угрожал главному бельгийскому вирусологу Марку Ван Рансту, он раскритиковал антикоронавирусную политику бельгийских властей.

За Конингсом уже несколько лет велось наблюдение из-за его экстремистских взглядов. Он входил в число 30 бельгийских военнослужащих, не скрывающих своих радикальных настроений, отмечает Антитеррористическое агентство Бельгии. При этом он являлся инструктором, готовящем солдат перед отправкой в зарубежные миссии.

Перед тем как исчезнуть, Конингс оставил записку своей возлюбленной. В ней он написал, что «больше не может жить в обществе, в котором политики и вирусологи забрали все», планирует присоединиться к сопротивлению и не собирается сдаваться.

Поиски дезертира продолжаются. Власти считают, что побег был явно не импульсивным решением Конингса. Очевидно, он готовился к этому.

- Он довольно опасный человек и явно собирается совершить насильственные действия против наших граждан, - заявил министр юстиции Бельгии Ван Квикенборн.

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