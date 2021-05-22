Самые странные правила королевской семьи Британии: запрет делать селфи и ложиться спать раньше королевы

Королева Елизавета II - хранительница традиций британской короны. Фото: REUTERS

Жизнь королевских особ определена четким регламентом. Он распространяется не только на официальные мероприятия - балы и обеды с высокопоставленными лицами, но и на обычную жизнь. Соблюдение королевского этикета - это дань уважения многовековым традициям. Таблоид The Mirror приводит причудливые правила, которые необходимо соблюдать членам английской королевской семьи.

Запрет снимать пальто

Королевские особы не должны снимать верхнюю одежду - пальто, плащи, куртки, шубы - на публике.

Согласно этикету, если дама королевских кровей снимет пальто в общественном месте, то это будет расценено как неподобающее поведение для леди. Мужчинам также рекомендуется оставаться в пальто до тех пор, пока он не окажется в более приватной обстановке.

Запрет делать селфи

Королевские особы отдают предпочтение личному общению с британцами и отказывают им в селфи. Об этом правиле стало известно благодаря Меган Маркл. В 2017 году во время мероприятий в Ноттингеме Меган сказала, когда ее попросили о совместном снимке: «Нам не разрешено делать селфи».

При этом в приватной обстановке многие члены королевской семьи пренебрегают этим требованием. В сети можно обнаружить множество селфи королевских особ с их поклонниками.

Королева Елизавета II на троне во время официальной церемонии. Фото: REUTERS

Черная одежда в поездках

Еще одно правило требует от королевских особ всегда брать с собой в путешествия черную одежду. Это необходимо на тот случай, если кто-то из британской королевской семьи внезапно умрет или в стране, куда планируется визит, будет объявлен государственный траур. Внешний вид Виндзоров всегда должен соответствовать обстановке.

Мужчинам запрещены шорты

Мужчинам в британской королевской семье разрешают носить шорты только до восьми лет. После этого мальчики должны надевать только длинные брюки. Аналогичное требование касается и женщин. На официальных мероприятиях и на публике они не могут появляться в шортах и очень коротких юбках.

Королева Елизавета II и принц Чарльз во время работы в саду. Фото: REUTERS

Диадемы после шести вечера

Тиары, в которых дамы королевских кровей красуются на балах и званных ужинах, могут украшать свою хозяйку только в определенные часы - не раньше шести часов вечера.

Диадемы с бриллиантами - это официальный аксессуар, предназначенный только для вечерних мероприятий.

Не спать, пока королева бодрствует

В королевской семье определен строгий режим сна. Пока королева бодрствует, никто из членов семьи не имеет права уйти в опочивальню. Автор книги «Королевские особы в Австралии» и бывший личный секретарь Елизаветы II Уильям Хеселтайн отмечал, что принцесса Диана находила это правило настолько жестким, что регулярно нарушала его.

«На часах был час ночи, а все сидели в гостиной и беседовали. Диана была доведена до предела, поэтому извинялась перед всеми и уходила спать. Такое поведение считалось дурным тоном - отправиться спать раньше ее величества», - пишет Хеселтайн.

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