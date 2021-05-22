"Мнение толпы: всегда ли это плохо?": Подростки обсудили самые важные для себя темы в программе "Наше время или Взрослым вход воспрещен"

На Радио "Комсомольская правда" вышел новый сезон программы "Наше время или Взрослым вход воспрещен".

На Радио "Комсомольская правда" вышел новый сезон программы "Наше время или Взрослым вход воспрещен". Восьмой выпуск сезона был посвящен теме "Мнение толпы: всегда ли это плохо?".

В программе самые важные для себя темы подростки обсудили с родителями и кандидатом педагогических наук доцентом Московского института психоанализа Галиной Чижовой.

Программа Петра Безменова, Юлии Голдовской и Анджелиной Трошиной подготовлена совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.