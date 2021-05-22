Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире22 мая 2021 18:20

Девять руководителей зарубежных фармкомпаний стали миллиардерами после начала вакцинации от COVID-19

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил, почему прививки полным ходом идут в богатых странах и почти не проводятся в бедных
Владимир НИКОЛАЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За время вакцинации от ковида клуб долларовых миллиардеров пополнился как минимум девятью новыми членами.

За время вакцинации от ковида клуб долларовых миллиардеров пополнился как минимум девятью новыми членами.

Фото: REUTERS

Фармацевтический бизнес принес в период пандемии огромные доходы его владельцам. За время вакцинации от ковида клуб долларовых миллиардеров пополнился как минимум девятью новыми членами. Пятеро связаны с американской компанией Moderna, трое — с китайской CanSino Biologics и один - с немецкой BioNTech. Об этом сообщает международная благотворительная организация Oxfam со ссылкой на данные People's Vaccine Alliance — это международный альянс правозащитников в области здравоохранения.

- Безусловно, вирус существует, и он несет смертельную опасность, но если у нас это делают с осторожностью, в частности, учитывают противопоказания, разъясняют, что если у человека есть антитела, то он может не прививаться, чтобы не подвергать организм дополнительной медикаментозной нагрузке, то на Западе просто гонят прививаться всех подряд, - сказал kp.ru научный руководитель Института проблем глобализации экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин. - За каждую прививку фармацевтическая компания получает деньги — хоть от вакцинированного человека, хоть от государства или страховой компании. Вообще есть очевидное желание поживиться на эпидемии.

По данным Всемирной организации здравоохранения из 832 млн прививок в мире более 82% приходится на страны с высокими и средними доходами. А на страны с низким уровнем дохода приходится лишь 0,2% от общемирового объема вакцин.

- С точки зрения чистого бизнеса и западной морали это вполне логично, - прокомментировал Делягин. - Бедные люди и бедные страны не могут заплатить за вакцину столько, сколько и богатые. Поэтому какой смысл расходовать там дорогие препараты?

Общее состояние ковидных миллиардеров оценивается в $19,3 млрд. По данным Oxfam, этого достаточно для вакцинации около 780 млн человек.

Кто стал миллиардером на производстве вакцин

Стефан Бансель, гендиректор американской компании Moderna — $4,3 млрд;

Угур Шахин, сооснователь и руководитель немецкой BioNTech (работает над вакциной совместно с компанией Pfizer) - $4 млрд;

Тимоти Спрингер, иммунолог и инвестор Moderna — $2,2 млрд;

Нубар Афеян, председатель совета директоров Moderna — $1,9 млрд;

Хуан Лопес-Бельмонте, председатель компании ROVI, производителя упаковки для вакцины Moderna — $1,8 млрд;

Роберт Лангер, ученый и инвестор Moderna — $1,6 млрд;

Чжу Тао, соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics — $1,3 млрд;

Цю Дунсу, соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics — $1,2 млрд;

Мао Хуайхуа, соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics — $1 млрд.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пандемия ковида грозит развалить Евросоюз. Сохранить его может российская вакцина

О выходе из ЕС заговорили во Франции (подробности)

Экономика: ДЕНЕЖКИ