Россияне хорошо провели поединок с британцами на чемпионате мира 2021. Фото: REUTERS

Хоккеисты сборной России успешно провели свой второй матч на чемпионате мира 2021 в Латвии. В Риге россияне расправились с командой Великобритании, разгромив соперников довольно спокойно. Итог поединка с участием команды Валерия Брагина - разгромная победа со счетом 7:1. Таким образом, старт ЧМ-2021 по хоккею для россиян прошел успешно. Вслед за победой над Чехией 4:3 пришел успех в поединке с главным аутсайдером группы - командой Великобритании. И после выходного дня в воскресенье нас ждет встреча с более маститым оппонентом - Словакией.

В ворота сборной Британии наши отправили семь шайб. Фото: REUTERS

Сборная России в этом поединке на правах фаворита сразу же взяла резко со старта. И в первом периоде матча в ворота Великобритании влетело четыре шайбы за пять минут. Кто выиграет этот поединок - вопросов не возникало уже к 10-й минуте. К тому моменту дважды Бурдасов (5 и 9 минуты), Григоренко (7) и Толчинский (10) обеспечили стартовое преимущество российской команде - на табло горели 4:0. Но британцы смогли в конце первого периода разыграть "лишнего" - большинство реализовал Кирк. И при счете 4:1 команды ушли на первый перерыв в матче. Казалось, что вот-вот и рухнет рекорд результативности прошлой встречи наших с британцами - в 1994 году на ЧМ россияне победили со счетом 12:3.

После двух туров команда Валерия Брагина уверенно идет по ЧМ-2021 - две победы. Фото: REUTERS

Во втором периоде матча россиянам удалось увеличить преимущество еще на один гол. На 30-й минуте Павел Карнаухов, один из дебютантов сборной на этом чемпионате мира, в пятый раз огорчил вратаря британцев. Но больше шайб во второй двадцатиминутке зрители не увидели - после 40 минут были уже 5:1.

Точка в поединке была поставлена в финальном периоде. Россияне забросили еще две шайбы и на этом битва за результат в поединке завершилась. На 49-й минуте у нас отличился Кузьменко, а на 53-й - капитан команды Слепышев. Причем, для того, чтобы понять, что было взятие ворот, пришлось в лучших традициях последних футбольных сезонов - смотреть повтор. Судьи поняли, что был гол только со второго раза. И на этом все завершилось для нас и британцев.

Сборная России выиграла у команды Британии со счетом 7:1. В 1994 году на ЧМ наши забросили 12 шайб британцам. Фото: REUTERS

Россия победила сборную Великобритании со счетом 7:1 на чемпионате мира по хоккею 2021. И после двух встреч на турнире - лидирует в своей группе. Теперь послезавтра, 24 мая, нашим предстоит сыграть с командой Словакии третий матч на групповом этапе чемпионате мира 2021.