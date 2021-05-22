Яна Рудковская предсказала итог «Евровидения»

Яна Рудковская уверена, что у Франции больше шансов на победу на "Евровидении". Фото: Личный архив

Сегодня в Роттердаме отгремит финал «Евровидения». Кто станет конкурентами нашей Манижи в финале, сайту KP.ru рассказала один из главных экспертов конкурса -Яна Рудковская, которая в 2008 году привезла вместе с Димой Биланом «Евровидение» в Россию.

- Я считаю, что Италия очень сильная с точки зрения модности. Девочка там просто чумовая, которая играет на гитаре. И солист очень-очень харизматичный, - говорит об итальянских конкурсантах Яна Рудковская. - И потом, рок давно не выигрывал. Через 15 лет после победы монстров Lordi, думаю, молодежь может проголосовать за Италию. В финале есть три явных фаворита, которые на голову выше остальных. Это француженка с очень красивым номером. Новая Эдит Пиаф! Очень личная, сильная история у нее. Она может, как в своё время Алла Борисовна на «Золотом Орфее», выйти и покорить всех одна, без всякого антуража.

Италия и Франция - два мощных лидера. И третий лидер - мальтийка. Она в своё время выступала на детском Евровидении и получила, как когда-то Саша Рыбак на взрослом евросмотре, рекордное количество баллов, которое пока никто не может перебить.

Искренность в том, что у мальтийки полное отсутствие комплексов, мощнейший вокал и мощная энергетика. Я бы за неё проголосовала, если бы была в жюри. Как зритель, отдала бы голос за Францию. И с точки зрения трендов, выделяется Италия. Говорят, на генеральной репетиции итальянцев принимали лучше всех. Сложно сказать, кто из этих ребят выиграет, но в тройке точно будут все, кого я назвала. Думаю, зрители выберут мальтийку. Посмотрим, что скажет жюри.

Что касается Швейцарии, там классный артист, но он все-таки слабее этих ребят.

- А какие шансы у Манижи?

- Манижа - классная. Номер у неё хороший, я уверена, что к нему приложили руку иностранцы. Но песня меня не цепляет... Но в любом случае, Манижа очень талантливая. Если она войдет в пятёрку с этой песней, это будет просто чудо, подарок судьбы.

- А Наташа Гордиенко из Молдовы, подопечная Филиппа?

- Мне понравилось ее выступление в полуфинале. Она очень обаятельная. Так что желаю ей и команде моего друга Филиппа удачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участник «Евровидения-2002» Жан Милимеров: «Манижа — умничка и мастер своего дела. Все получится!»

Популярный артист поддержал коллегу, представляющую честь страны в Роттердаме (подробнее)