Не свалился в попсу и сделал шоу: Баста провёл свой первый боксёрский вечер

Музыкант и продюсер Баста перед главным боем вечера бокса Gazfight в баскетбольном центре «Химки» между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На баскетбольной арене «Химики» 21 мая прошёл первый вечер бокса промоутерской компании Gazfight, основателем которой стал рэпер Баста. Получилось, мягко говоря, необычно. Поединки в ринге сменялись концертной программой. Гости вечера — рэперы, которые исполняли свои хиты в перерывах между боями, Matrang и T-Fest. Ринг-анонсером нескольких поединков стал популярный комик Нурлан Сабуров. Но главное — спонтанный, часовой концерт самого Басты в перерыве между разогревом (он закончился раньше, чем планировали организаторы) и основным кардом.

Баста разогрел публику, боксеры в тонусе ее не удержали

— Мне кажется, бокс должен быть таким, с шоу-моментами. С правильными, интересными и актуальными. Этим можно порадовать и зрителей и телезрителей, — прокомментировал концерт Василий Вакуленко.

Василий сделал то, что хорошо умеет — разогрел публику. А вот боксёры, выступавшие в боях после концерта, поддержать градус не смогли. Два поединка из трёх получились откровенно скучнее, чем выступление Басты. Правда, главный бой огня сумел добавить. Евгений Романов единогласным решением судей одержал победу над Дмитрием Кудряшовым и стал чемпионом WBC Silver. Но главное — Романов стал обязательным претендентом на полноценное чемпионство мира WBC в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг).

Непобеждённый боксёр отстоял ноль в графе поражений и сделал это более чем убедительно. Евгений с первого раунда завладел преимуществом, не отпустив его до финального гонга. Кудряшов раз за разом ловил джебы Романова лицом, а редкие взрывы «кувалды» были совершенно непродуктивными. Тем не менее бой продлился все 12 раундов, в восьми из которых казалось, что всё кончится именно сейчас. Рэпер и промоутер Gazfight оценил главный бой своего первого турнира.

— Я очень переживал. И Кудряшов, и Романов очень сильные спортсмены. По ощущениям с самого начала, думал, всё закончится в 5-6 раунде. Но получилось 12 раундов настоящего, красивейшего бокса. Это было рубилово дядек. Очень уважительный бокс, жертвенный. Я давно такого не видел. Вот таким должен быть бокс для того, чтобы дети влюблялись в него и просили своих родителей отвести их на секцию, чтобы там тренироваться, — рассказал Василий Вакуленко после шоу.

Вечер бокса Gazfight в баскетбольном центре «Химки» и главный бой между Дмитрием Кудряшовым (слева) и Евгением Романовым Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Нужны большие имена

Что будет с промоушеном дальше? Организаторы неоднократно заявляли, что Gazfight — не игрушка, а способ помочь боксу. Судя по первой пробе, у Басты получилось сделать спортивное событие на грани шоу и не переступить эту грань. Что приятно, Gazfight не был похож на поп-бокс. Да и кард спортсменов позволял относиться к мероприятию серьёзно. Концерт Басты органично влился в спортивную атмосферу, поэтому этот опыт смело можно будет забирать с собой и делать своей фишкой. Речь, скорее, шла о том, что спортивная составляющая не дотягивала до развлекательной. Но это может быть только плюсом, потому что организаторам удалось создать такую площадку, на которую можно приглашать боксёров высокого класса. Привлекать новые, более весомые имена.

— Творческое объединение «Газгольдер» теперь вправе называть себя творческо-спортивное объединение. Нам очень понравилось, как прошёл турнир. Каждое мероприятие, которые мы делаем, готовим так, чтобы и зрителю, и нам самим было очень приятно. Мы избежали всех пауз, как и хотели. Были короткие паузы, но они были связаны с прямым эфиром и рекламой на телевидении. Надеемся, что от раза к разу это будет всё масштабнее и масштабнее. Мы готовим формат боёв для трансляции не только на телевидении, но и на YouTube. У нас в разработке уже несколько серий. В ближайшее время мы объявим все детали. Это действительно будет очень круто, — заявил руководитель творческого объединения «Газгольдер» Николай Дуксин.

Боксер Евгений Романов (справа) одержал победу во время боя с Дмитрием Кудряшовым на вечере бокса Gazfight Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Дальше- чемпионский бой?

Похоже, Баста и компания в боксе всерьёз и надолго. Проба пера удалась. Более того, у Gazfight есть все ресурсы, чтобы подобрать правильные механизмы к популяризации бокса. Главное — не свалиться в попсу и придерживаться спортивных принципов. Сам Баста заявил, что видит миссию своей промоутерской организации в раскрытии талантов.

— Мы будем перегруппировываться. Создавать что-то очень интересное. Это будет возможностью для молодых. Есть желание, чтобы наши пацаны становились звёздами в 20-22 года. Может, раньше. Я верю в нашу землю. Судьба наших людей удивительная и особенная. Мы занялись боксом не для того, чтобы провести праздник. Хочется сделать что-то похожее на то, что мы сделали в музыке. Это сложный процесс, долгий и трудоёмкий, — сказал рэпер на пресс-конференции после вечера бокса.

Что до самых ближайших планов, то, кажется, организаторы намерены провести бой Романова за пояс чемпиона мира WBC на своей площадке. На это намекнул спортивный директор Gazfight Алексей Титов. Если это всё-таки произойдёт, то организация Басты перейдёт на новый уровень уже со следующего шоу. Сам промоутер всячески дал понять, что заинтересован в работе своего промоушена.

— Нет ни одного человека, который поклянётся и скажет: «я навсегда». Могу пообещать одно: буду делать то, что умею и могу максимально. Приносить пользу этому делу. Хочется делать то, что получается, и делать правильно. Выжимать из себя и говорить о сверхзадачах пока сложно. К сожалению, я не миллиардер. К счастью, я не Тиньков. У каждого своя дорога. Я этим занимаюсь, потому что это важно, — рассказал Баста.