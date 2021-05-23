Почему «Спартак» преследует проклятье скандалов

Супруга миллиардера Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что покидает Совет директоров клуба в знак протеста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это какое-то проклятье или талант, но московский «Спартак» не может жить без скандалов. И все они как на подбор – с битьем посуды, истерикой, дебошем и другими театральными эффектами. А теперь там есть и семейная история. Взявшая было на себя управление футбольной командой супруга миллиардера Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что покидает Совет директоров клуба в знак протеста против назначения нового тренера. И так громко хлопнула дверью, что со «Спартака» осыпался весь лоск благополучия.

А на самом деле случилась еще одна история, которая в очередной раз убеждает болельщиков «Спартака», что боссам клуба плевать на команду и ее успехи. Что в офисе клуба нет команды единомышленников. Что для больших шишек «Спартака» намного важнее внутрикооперативные игры и интриги. Что по настоящему ценится только победа над конкурентами, занимающими соседние кабинеты, а не положение в турнирной таблице чемпионата.

Ведь что произошло в «Спартаке»? Инсайдеры за считанные часы разобрали всю тактическую расстановку. Спортивный директор Дмитрий Попов привел в команду «своего» нового главного тренера Руя Виторию. И сделал так, чтобы на Совете директоров других кандидатов даже не рассматривали. Зарема Салихова хотела другого тренера, а когда поняла, что ее обставили, сделал так, чтобы «Спартак» захлестнуло очередное цунами скандала.

Обычная в принципе история. С такими многие из нас сталкиваются на своей работе. Один топ-менеджер протащил на ключевую должность своего протеже. А заодно обставил на повороте другого (вернее другую) топ-менеджера. Та вспылила, и в сердцах топнула ногой. Особую пикантность для обсуждения в офисных курилках придает тот факт, что обиженная «топ» имеет очень хитро описываемый многими СМИ статус «спутницы жизни» владельца всего этого бизнеса. Именно так: не жена, не супруга, а спутница жизни. Хороший кстати термин. Емкий. В широкое употребление его ввел «Квартет И» (Помните? Спутница жизни Эммануила Гедеоновича?). В нем и статус, и юридические тонкости, и страх перед его обладательницей, и даже щепотка зубоскальства.

Короче обычные игры, которых полно в любом офисе. В любом из них хватает народных мастериц интригоплетения и тяжеловесов подковерной борьбы. Вот только «Спартак» - это не любой офис. Для десятков, может быть даже сотен тысяч людей «Спартак» - это совсем другое, вот прям совсем противоположное. Это символ чего-то более искреннего и честного. К нему, к этому символу, на стадион они сбегают каждую субботу из своих душных офисов, от всех этих пыльных интриг, спутниц чьих-то жизней и липкой до гадливости борьбы за кабинеты-премии-должности.

Сюда на трибуны они идут, чтобы попробовать эмоции настоящей игры. А тут их снова встречают те самые офисные войны. Как теперь он должны относится ко всем, кто так самозабвенно в них участвует?

А ведь казалось, что в «Спартаке», наконец, наступили мир и спокойствие. Только-только команда вытащила сложнейший сезон, взяла «серебро» Премьер-лиги и заслужила шанс заработать денег в Лиге чемпионов. И стоит признать, все это не в последнюю очередь благодаря самой Зареме. Говорят, что именно жена владельца «Спартака» настояла на том, чтобы Доменико Тедеско не убирали зимой, и он доработал свой контракт до конца. Еще говорят, она же более-менее навела порядок в офисе, выстроила некую систему, наладила контроль над информационной политикой и все это привело к тому, что «Спартак» выиграл «серебро» и вообще приобрел приличный со стороны вид.

Все это так. Но оказалось, что за успешной вывеской скрываются буря не самых благородных страстей. И сама Зарема одним своим заявлением разрушила многое из того, что сделала до этого. А заодно содрала со «Спартака» всю драпировку благополучия.

Можно бесконечно спорить, что это было: обычная истерика, женская обида, что не оценены ее управленческие успехи, разочарование, что ее обставили в очередной интриге. А может быть это даже дальновидное снятие с себя ответственности за вполне реальный будущий провал. Но это уже совершенно неважно. А важно то, что заявление Заремы разрушительно для «Спартака».

Теперь после такого скандала шансов у Руя Витории сделать «Спартак» чемпионом в 100-летие еще меньше. И отмотать назад и не взять Виторию после такого битья посуды тоже почти невозможно. Леонид Федун тогда точно за свои миллионы приобретет ярлык подкаблучника. Опасная этикетка в наших широтах.

Неужели всего этого Зарема Салихова не понимала, отдавая свой огненный спич в «Спорт-Экспресс»?

А для десятков тысяч людей, которые каждые свои выходные приходят на трибуны, самое обидное то, что никто из боссов «Спартака» не может поглубже засунуть свое эго ради общего дела. Что никто не хочет промолчать в напряженный момент, чтобы не делать ситуацию еще более сложной или даже безвыходной. Что никто не может проглотить обиду, и все равно работать, чтобы клуб был лучше, а команда выше.

Именно поэтому «Спартак» обречен на скандалы. Он просто напросто превратился в обычную российскую корпорацию, где главное – деньги и власть на этаже. И в этом его проклятье.