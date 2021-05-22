"Красота нереальная!": 53-летняя Валерия в прозрачном платье произвела фурор на премии

53-летняя Валерия в прозрачном платье произвела фурор на премии Фото: СОЦСЕТИ

В Москве с размахом прошла Премия РУ ТВ 2021! По красной дорожке прошли звезды шоу-бизнеса. Фурор произвела 53-летняя певица Валерия.

Певица Валерия не могла пропустить одну из самых значимых наград в российском шоу-бизнесе. Супруга Иосифа Пригожина сразила наповал репортеров и поклонников своим видом.

53-летняя бабушка малышки Селин появилась на красной дорожке в прозрачном платье и произвела фурор. Точеная фигура, длинные ноги и молодое лицо - от звезды невозможно отвести глаз. Публика шепталась - артистка определенно нашла эликсир молодости. Иначе никак не объяснить неувядающую красоту вокалистки. "Красота нереальная!", "Космос", "Лера - вы Богиня", "Какая вы красавица", - пишут восторженные фанаты.

Валерия с удовольствием позировала фотографам. "Тема вечера -Галактика", - объяснила в блоге знаменитость, комментируя свой сногсшибательный наряд.

Стоит отметить, что Валерия охотно рассказывает о генетике, с которой ей очень повезло, об уходе за телом и лицом с помощью современных косметических средств и о правильном питании. Например, ужинает она, как правило, не позднее четырех часов дня. "Моя стройность - это вовсе не дар природы. Чтобы хорошо выглядеть, приходится прикладывать массу усилий. Это и физические нагрузки, и, конечно же, строгое соблюдение принципов правильного питания. Я исключила из рациона жареное, копченое, сладкое, мучное, отказалась от сливочного масла, не ем в один прием белковые и углеводные продукты", - делилась звезда эстрады.

Она утверждает, что ни разу не делала пластику. Да и с "уколами красоты" отношения у нее не сложились. "Все мои визажисты это знают. Могу на любую экспертизу подписаться. Мне нечего совершенно скрывать. Я просто никогда сильно не менялась, у меня ничего не растягивалось. Но я не буду говорить, что прикладываю огурцы по утрам. Я периодически посещаю косметолога, но в таком же режиме, как это делают абсолютно все: увлажняющие процедуры, мезотерапия, плазма", - объясняла вокалистка.