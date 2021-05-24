ВЭБ.РФ набирает обороты с регионами и городами

Проект ВЭБ.РФ по строительству современных школ — общероссийский, партнерами выступают Сбер и «Просвещение» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЭБ.РФ и институты развития в его орбите форсируют реализацию инвестпроектов в городах и регионах России. Вслед за масштабными проектами в Твери и Перми, первой в России «трамвайной» концессией в Таганроге, показательным примером стала бизнес-миссия в Кузбасс. Комплексные решения развития были предложены сразу по нескольким направлениям: развитию туристического комплекса «Шерегеш» (со строительством нового аэропорта), обновлению городского транспорта и в строительстве современных школ. По оценке экспертов, ставка на работу в регионах абсолютно оправдана, и эта работа позволяет достичь качественных перемен в жизни людей.

Акцент — на достижение национальных целей

Бизнес-миссия в Кузбасс ВЭБ.РФ и институтов развития, которая прошла на прошлой неделе, стала первой с момента старта масштабной реформы институтов развития, которую проводит правительство. Основная цель реформы, в ходе которой часть институтов развития были ликвидированы, а другие стали координироваться ВЭБом, — качественные перемены в жизни людей через достижение национальных целей развития, обеспечение притока инвестиций и реализации проектов.

На примере работы в Кузбассе хорошо видно, как строится эта работа. Представители институтов развития группы ВЭБ.РФ побывали в Новокузнецке, Междуреченске, посетили Шерегеш, провели несколько сессий в Кемерове. В ходе поездки специалисты ВЭБ.РФ и представители властей провели встречи с бизнесом, посетили промышленные объекты, поговорили со студентами местных вузов.

Готовы стать пилотом

Для региональных и местных властей вопрос привлечения инвесторов — первостепенный. «Все возможности, которые есть у ВЭБ.РФ, мы хотим применять. Готовы стать пилотным регионом, отрабатывать ваши программы», — подчеркнул глава региона Сергей Цивилев. Таких программ и решений у ВЭБа и институтов развития много. «Мы посмотрели, чем мы можем помочь, какое финансирование мы можем предоставить. Один из интереснейших проектов — создание здесь международного туристического кластера со строительством международного аэропорта. С отношением к делу губернатора Сергея Цивилева воплощение такого проекта абсолютно реально», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Действующий и хорошо известный россиянам горнолыжный курорт «Шерегеш» в результате должен превратиться во всесезонный туристический кластер Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Действующий и хорошо известный россиянам горнолыжный курорт «Шерегеш» в результате должен превратиться во всесезонный туристический кластер. На территории 118 га будет создана качественная инфраструктура для размещения, отдыха и занятиями спортом. Кластер будет принимать более 250 тыс. человек ежегодно, а дополнительные рабочие места будут созданы для 1 тыс. человек. Важный для развития туризма фактор — транспортная доступность. В 7 км от будущего туристического кластера планируется построить аэропорт «Шерегеш». Это позволит также разгрузить пассажиропоток действующего аэропорта в Новокузнецке. Инвестиции в проект составят около 14 млрд руб., реализовать его рассчитывают на горизонте 3-4 лет.

Индекс развития

Транспортная доступность повысится не только в Шерегеше. «Мы можем помогать развивать городской транспорт в регионе, например в Новокузнецке и Кемерове, рассматриваем участие в развитии старых жилых застроек, создавая современные кварталы. Договорились об участии в создании новых школьных мест концессии в рамках совместной программы со Сбером и “Просвещением”», — сказал Игорь Шувалов. Новые школы (пока речь идет о 12 таких объектах) смогут принять порядка 9 тыс. человек. Реализация проекта закроет треть от общей потребности в новых местах. Проект рассчитан до 2032 года, стоимость составит 17,8 млрд руб.

Интересные проекты есть и у других институтов развития в периметре группы ВЭБ. Например, фонд «Сколково» подключится к реализации комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Чистый уголь — зеленый Кузбасс». Переговоры о сотрудничестве ведутся с 12 ведущими региональными компаниями, в том числе лидерами в сфере горнодобывающей и металлургической промышленности —сказал председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

В Кемерове и Новокузнецке ВЭБ.РФ впервые представил и показатели Индекса качества жизни этих городов. Именно они стали пилотными для системы. В ней более 200 показателей, разделенных на 12 направлений качества жизни: жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильности. На основе полученных данныхбизнес и органы власти смогут принимать эффективные решения по развитию городов. Презентовать национальный индекс оценки качества жизни в городах ВЭБ.РФ намерен в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

Ставка на работу в регионах и городах вполне оправдана, особенно если такая работа идет совместно с властями, которые хорошо знают местную специфику и проблемные зоны, — указывает управляющий директор группы рейтингов НКР Андрей Пискунов. «Региональные бюджеты в основной своей массе социально ориентированы, и лишь немногие субъекты могут позволить себе масштабное инфраструктурное строительство или модернизацию инженерных сетей. При этом с точки зрения улучшения качества жизни такие проекты очень актуальны», — отмечает эксперт.