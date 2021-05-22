Россия победила команду Великобритании 7:1 на ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

22 мая 2021 года в Риге хоккеисты сборной России одержали победу над командой Великобритании со счетом 7:1 во второй игре группового этапа чемпионата мира 2021. Для наших этот успех - второй подряд в двух стартовых поединках ЧМ-2021. "КП" рассказывает о том, что произошло после матча Великобритания - Россия, комментариях и важных моментах после встречи.

Наш главный тренер Валерий Брагин, говоря об оценках поединка с Британией, сказал:

- Сегодня хотели увидеть хорошее начало. И это получилось. Забили хорошие голы. От игроков требовали правильной. В дальнейшем это пригодится. Все неправильные навыки надо убирать. Правильная агрессивная игра — это пять в обороне, пять в атаке, без грубых ошибок. Сегодня поработали над большинством, рассмотрели несколько вариантов. Это была полезная игра, хорошая подготовка к следующему матчу, - приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

Российская команда добилась двух побед подряд на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Выходной в воскресенье у сборной России будет по своей программе. При этом же, "поправки" на коронавирус никуда не уходят. С ними надо примиряться всем участникам чемпионата мира:

- Покидать отель нельзя. Завтра у нас тренировка, мы можем приехать пораньше — побыть на свежем воздухе во время разминки. Все в рабочем режиме.

Класс соперника был значительно ниже, чем у игроков команды Валерия Брагина. Фото: REUTERS

Капитан сборной России Антон Слепышев сказал, что даже несмотря на разницу в классе, на матч с британцами выходили с полным боевым настроем:

- На чемпионате мира уже есть неожиданные результаты. И нам было понятно, что на Великобританию надо выходить с полной концентрацией, сохранять ее с первой и до последней минуты. Команда хотела выиграть и сделала это.

А вот форвард сборной России по хоккею Сергей Толчинский пояснил причину своего отсутствия в заявке на турнир. В матче с Великобританией он забросил четвертую шайбу россиян в поединке:

- Я же две недели не катался – болел ангиной, причем в нелегкой форме, вернулся на лед только четыре дня назад. Тренеры дали мне возможность вкатиться, позаниматься, снова набрать форму. Теперь готов и дальше выкладываться в свитере сборной.

У россиян будет выходной в воскресенье, а потом - игра против Словакии. Фото: REUTERS

У сборной России на чемпионате мира грядет выходной. 23 мая - не будет встреч, а 24 числа - матч против сборной Словакии, третий поединок на ЧМ-2021 в Латвии. Пока что идем хорошо, есть две победы. Ждем, что будет дальше.