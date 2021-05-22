Замглавы Минприроды Сергей Ястребов об уборке берегов Волги: Надеемся, через 5 лет в этом не будет необходимости

Большой экологический марафон «Вода России» прошел в Волгограде 22 мая. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Немного пасмурное, субботнее, почти уже летнее утро. Волга. На реке штиль, и в прозрачной воде без труда можно разглядеть все, что лежит на дне. Кроме камней и водорослей, из песка «растут» куски пакетов, обертка от мороженого, какие-то тряпки, фрагмент автомобильной камеры, и даже провода от аккумулятора и линолеум. Вообще я пришла сюда работать с камерой и диктофоном, но руки сами потянулись за мешком для отходов и перчатками. Разулась и побрела за мусором. Всего за 10 минут набрала полмешка. Рядом ребята вооружились резиновыми сапогами и сачком. Правильное решение, потому что дно усыпано разбитыми бутылками. Таких людей, которые не могут равнодушно смотреть на усыпанный отходами берег, здесь сегодня много. 450 жителей Волгограда 22 мая приехали за Волгу, чтобы очистить от мусора дикий пляж возле моста через Волгу в Бобрах.

450 жителей Волгограда 22 мая приехали за Волгу, чтобы очистить от мусора дикий пляж возле моста через Волгу в Бобрах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВСЕ ПРОСТО: ОТДОХНУЛ – ЗАБЕРИ МУСОР С СОБОЙ

Большой экологический марафон «Вода России» 22 мая прошел не только в Волгограде. В одно и тоже время на большой субботник вышли волонтеры в Саратове и Казани, в Самаре и Нижнем Новгороде. Волга у нас одна, и задача одна – помочь очистить реку и берега, хоть немного облегчив ее состояние. Такой подарок великой реке решили устроить в честь ее праздника – 20 мая мы отмечали День Волги. Уборку устроили на берегах в 15 регионах России, ведь до 80% мусора попадает в воду именно с берегов. Нетрудно представить, сколько в ней всего того, что должно быть на мусорном полигоне, а не в воде.

Помимо невероятного количества пластиковых и стеклянных бутылок, посуды, окурков, шин, в мешках у волонтеров – леска, поплавки и весы, забытые или оставленные рыбаками, чья-то одежда, и даже резиновые коврики. Участникам акции хватило часа, чтобы пройти пять километров и собрать 400 мешков мусора. Многие приехали со своими семьями.

- Волонтеры – это вынужденная мера, так как есть еще люди, которые, отдохнув, оставляют за собой следы. Сегодня мы убираем мусор с берега Волги вместе с детьми. Надеюсь, что лет через 5-10 в таких мероприятиях не будет необходимости, и мы сможем заняться чем-то другим, тоже полезным. Надо, чтобы каждый молодой человек с рождения под руководством своих родителей понимал, как мы должны относиться к природе, если мы хотим ее сохранить. Добрые дела делать приятно, и надо их делать с удовольствием, - заявил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов и с этим самым удовольствием взял мешок и перчатки, чтобы собрать то, что оставили менее сознательные жители нашей планеты.

Кроме камней и водорослей, из песка «растут» куски пакетов, обертка от мороженого, какие-то тряпки, фрагмент автомобильной камеры, и даже провода от аккумулятора и линолеум. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все отходы нужно собирать и относить на контейнерные площадки, а еще лучше – сортировать. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Его примеру последовали директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Роман Минухин, председатель Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виктория Романова, волгоградские семьи с детьми, студенты. Сергей Ястребов заметил, что сегодня очень часто именно дети показывают взрослым, как правильно вести себя. Отдохнули – забрали свой мусор с собой.

- Есть проблемы, но самое главное – процесс прошел, проект стал реализовываться. Мы решаем задачи и политические, и экологические. Эта акция связана с идеей правильного отношения к водным объектам и к природе в целом, - говорит замминистра.

Участникам акции хватило часа, чтобы пройти пять километров и собрать 400 мешков мусора. Фото: Екатерина СИМОХИНА

НЕ СЖИГАТЬ, НЕ ЗАКАПЫВАТЬ!

Приехала на экомарафон и российская актриса Анна Цуканова-Котт. В Волгограде она впервые, но с Волгой связано ее детство.

- Я выросла в Твери, и Волга для меня родное место, пристанище, - призналась Анна. - Маленькая я купалась в Волге, а сейчас уже в некоторых местах невозможно купаться. Я думаю, это все решаемо. Я рада, что такое огромное количество волонтеров пришло на уборку. Ребята, вы такие молодцы! Давайте это делать не только в День Волги, а пусть это станет нашим образом жизни: увидел мусор – обязательно убрал.

Актриса рассказала, что дома никогда не отправляет в ведро весь мусор, а обязательно его сортирует. И показала собравшимся волонтерам, как надо поступать с пластиковыми бутылками.

- Обязательно надо ее сжать, чтобы не занимала много места на свалке, – хрупкой Ане удалось смять бутылку за пару секунд.

Эта акция связана с идеей правильного отношения к водным объектам и к природе в целом Фото: Екатерина СИМОХИНА

Организаторы акции раздавали не только мешки для мусора, перчатки и прочий инвентарь, но и полезные советы. О том, что нужно поскорее отказываться от одноразовой посуды. О том, что сжигать отходы нельзя, а закапывать – тем более, они не разлагаются в почве. Все отходы нужно собирать и относить на контейнерные площадки, а еще лучше – сортировать. Специалисты по переработке отходов даже привезли на акцию образцы своих изделий: показали, что может получиться из мусора, если ему дать вторую жизнь.

Всего 22 мая в акции по уборке берегов Волги приняли участие 2,5 тысячи жителей России. Чище стало в Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской, Московской, Астраханской, Саратовской, Ульяновской областях, в республиках Татарстан, Марий Эл, в Калмыкии и Чувашии. Надо сказать, что про Волгу вспоминают не только раз в году. Десятки менее масштабных, но не менее нужных субботников проходят регулярно. И все равно все проблемы этим не решить.

Уборку устроили на берегах в 15 регионах России, ведь до 80% мусора попадает в воду именно с берегов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня на Волге сложилась напряженная экологическая ситуация: нагрузка на водные ресурсы реки в восемь раз выше, чем в среднем по России. Поэтому уже седьмой год в нашей стране в рамках нацпроекта «Экология» проводят акцию по уборке от мусора берегов водоемов «Вода России».

- За 7 лет акция стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России: она объединила 5,8 миллиона человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора, - отмечают организаторы. - Участники навели порядок на берегах Байкала, Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры, Телецкого, Ладожского и Онежского озер.

Есть даже регионы-лидеры, где активнее всего участвуют в таких акциях и приобщают молодежь и общественность к охране и улучшению качества водных ресурсов. По итогам 2020 года это Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Татарстан.